¿Por qué la OMS ya no publica la cifra de personas recuperadas de Covid-19?

«En cuanto a los casos de recuperación fuera de China, no disponemos de datos uniformes de diferentes fuentes sobre los casos de COVID-19 oficialmente recuperados porque no todos los países nos los proporcionan sistemáticamente. En muchos países la gente aún no ha tenido la oportunidad de mejorar, por lo que es posible que tengamos nuevos datos a medida que se desarrolle la situación», comentó a Sputnik el representante de la OMS Tarik Jasarevic.