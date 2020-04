Propietarios rechazan la ley de alquileres: «Nos están robando»

La Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles de La Paz (Aprobin) calificó de «abusivo» el proyecto de ley de condonación y reprogramación de alquileres que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Su representante denunció que con la norma les estarían «robando de frente» pues, dice, quitarán ingresos económicos a los dueños legítimos.

«Nos están robando de frente. Para que fuera justo el proyecto de ley, el descuento debería entrar en consenso entre partes porque al inquilino como al propietario no se le obligó a firmar un contrato. En caso de no llegar a un acuerdo, se podría solicitar la intervención de un tercero como un juez; pero no debe ser de carácter obligatorio», declaró el vicepresidente Aprobin, Franklin Poppe.

El proyecto de ley dispone para inquilinos que no cuenten con un salario la condonación del 50% del pago del canon de alquiler de vivienda, tiendas, comerciales y/o prestación de servicios e industriales mientras dure la cuarentena por el coronavirus. La otra mitad se podrá reprogramar hasta enero del 2021.

El presidente de Diputados, Sergio Choque dijo que tal medida fue pensada en «los más humildes», en las personas «que viven con ingresos económicos al día».

Poppe considera que si un inquilino no tiene la posibilidad de pagar podría solicitar al dueño de casa que se le baje el canon de alquiler. En caso de no llegar a un acuerdo podrían recurrir a un juez para una solución rápida. «De esta forma, los inquilinos que no pueden pagar serían los beneficiados. Pero el proyecto de ley generaliza (la reducción), y se está quitando ingresos de los propietarios», declaró.

Víctor Borda, diputado por el MAS y el proyectistas de la norma, informó que el descuento correrá a partir del 15 de marzo, cuando comenzó las restricciones para evitar el contagio del coronavirus y se extenderá hasta el 10 de mayo como dispuso ayer el Gobierno Nacional. «No es una medida que va a durar todo el año», explicó. Además, precisó que el restante 50% será cancelado a partir de enero del 2021.

Sin embargo, el representante de Aprobin consideró que el riesgo es que los inquilinos argumenten que sólo deben pagar la mitad y la otra al siguiente año. «Entonces el dueño de casa se ve sin ingresos, por eso les pregunto a los legisladores ¿de qué vamos a vivir?».

La misma interrogante la planteó el diputado Amilcar Barral. «El segundo parágrafo (del proyecto de ley) dice que se puede amortizar (el 50%) en enero del 2021. ¿Qué pasa si el contrato termina a fin de año? ¿Cómo se va a cobrar esa mitad?».

Poppe considera que a los dueños de casa se les está quitando no sólo del 50% sino de la totalidad de sus ingresos. «Muchos contratos durarán hasta octubre o diciembre y el inquilino va a desaparecer y ya no va a pagar. Con esta ley ya fuimos perjudicados ya se nos ha robado», dijo.

¿Se van a resignar a perder sus ingresos? El dirigente de Aprobin consideró que ya es complicado dar marcha atrás. «Una vez muerto el cordero ¿qué se puede hacer? Esto va a acarrear problemas. Hay muchos propietarios que me llaman preocupados porque sólo viven de sus alquileres».

Pero advirtió que si una autoridad saca una resolución contraria a la Constitución está cometiendo un delito tipificado en el código penal. «Sin embargo, nunca se dio este proceso en nuestra historia», afirmó.

«Hay gente pobre que deja su comodidad para alquilar habitaciones y, de esta forma, obtener unos ingresos para mantenerse. Por ejemplo, una mujer anciana vive de alquilar unos cuartos porque su renta no le alcanza ni para sus medicamentos», afirmó.

Rebaja tributaria con un acuerdo

Los propietarios que accedan al descuento del canon de alquiler por el tiempo que dure la cuarentena serán beneficiados con el 50% de reducción del pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. Sólo deben presentar a la Alcaldía el documento o contrato suscrito entre ambas partes.

«La ley exhorta a que se haga una negociación entre propietario e inquilino; y el acuerdo se materializa con un documento o recurrir a un juez en el ámbito civil (en caso de no arribar a una solución). Si ese propietario quiere que se le perdone el pago del 50% a la propiedad del inmueble, el primer requisito es llevar ese documento», declaró el diputado proyectista Víctor Borda.

El documento privado debe establecer que el dueño de casa «perdonó» el 50% del canon de alquiler al arrendatario; luego solicitar la reducción en el pago de impuestos. Borda advirtió que las personas que quieran cometer un fraude podrían ser procesados en la vía judicial.

Las Alcaldías, además, podrán verificar la autenticidad de esos contratos.

Fuente: paginasiete.bo