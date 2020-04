Se cierra el agujero de ozono más grande observado en el Ártico

El fenómeno no se debe al descenso de la contaminación como resultado de la disminución de la actividad económica por el coronavirus.

El agujero de ozono «sin precedentes» por su tamaño y duración detectado en el Ártico este año se ha cerrado, ha informado el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés) en su cuenta de Twitter.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week’s forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.

More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020

