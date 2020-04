“Si hubiese sabido que estaba contagiada por el coronavirus no habría venido a Bolivia”: habla la paciente cero de Santa Cruz

La mujer llegó de Italia a comienzos de marzo. Fue la primera persona en recibir el diagnóstico positivo al Covid-19 en Santa Cruz. Asegura que nunca estuvo mal y que está recuperada. Espera recibir la alta médica en las próximas horas.

Solo es conocida como la paciente cero. Pasó a la historia como la primera paciente en recibir el diagnóstico positivo para el Covid-19 en Santa Cruz y ahora se alista para obtener el alta médica, aunque el secretario de salud de la Gobernación, Óscar Urenda, asegura que en los últimos test dieron positivo al coronavirus.

“En ningún momento he estado mal, como han dicho algunos. No he tenido mayores síntomas. Si yo hubiese sabido que estaba contagiada (con el Covid-19), no habría venido a Bolivia. La verdad, esta ha sido una situación muy difícil tanto para mí como para mi familia. Gracias a Dios ya está pasando”, dice la mujer, a través de una conversación telefónica desde el Centro Municipal de pacientes con coronavirus en el distrito 5 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La paciente, de 65 años, insistió en que está bien de salud y está contenta porque en las próximas horas recibirá la alta médica. Sin embargo, el alcalde de San Carlos, Antonio Áñez, que acompaña desde ayer a la paciente cero, anunció que esperan que entre mañana y el sábado la señora regrese a su pueblo.

La mujer que retornó de Italia prefiere no hablar de futuros planes, porque considera que primero quiere que se concrete el alta médica para después definir qué hacer. «Primero quiero que los médicos me den los resultados para ver qué hacer. Veremos más adelante”, apuntó.

El aislamiento no ha sido fácil, más cuando ella retornó de Europa para estar con los suyos, pero la tecnología le ha permitido tener contacto diario a través de videollamadas. “Pedí a mi familia que tenga paciencia, que sean fuertes, porque es una cosa muy difícil lo que estoy atravesando, nunca imaginé que podría enfrentar esta situación», asegura la paciente.

El alta de la mujer también permitirá salir del aislamiento a los contactos que estuvieron cerca de ella a comienzos de marzo. Hay 27 aislados en Buen Retiro y 21 en San Carlos, ambas localidades del norte de Santa Cruz.

Un trabajo coordinado

El municipio de San Carlos permanece aislado y no ha presentado más casos de coronavirus. Según el alcalde esto responde a una ardua labor que han realizado en coordinación entre los funcionarios de municipio, el personal los médico y los efectivos policiales.

La autoridad municipal indica que la gente ha respondido de forma positiva a todas las instrucciones y paralizó sus viajes a Santa Cruz y a otros lugares del país para evitar el contagio de coronavirus.

“La persona que llegaba al pueblo era obligada a estar en aislamiento. Tenemos tres médicos que fueron enviados por la OPS (Organización Panamericana de la Salud), más los nuestros, lo que ha permitido hacer un seguimiento porque en realidad son más de 60 personas a las que hacemos seguimiento estricto, porque han llegado de distintos lugares”.

Esto ha pasado con personas que regresaron de Chile, de España, incluso hay algunos ciudadanos venezolanos en observación sanitaria. “Ni bien se reporta de alguien que llega al municipio, le explicamos el motivo y se lo pone en cuarentena”, afirmó el alcalde de San Carlos.

El punto de partida fueron las charlas con un epidemiólogo y se pidió a la gente que permitieran que los médicos hicieran su trabajo, por eso es que se ha acatado todo lo que se ha dispuesto.

El alcalde tiene prevista una reunión en el distrito de Santa Fe, donde verán la forma de frenar el paso de transportistas que llegan por las noches a San Carlos en busca de combustible. “Eso nos puede ocasionar problemas, porque cualquier descuido y todo se sale otra vez de control”.

En este municipio ya se hizo la desinfección de las vías públicas. También lo hicieron el centro de salud y solo estuvo paralizado unos cuatro días y luego comenzaron a trabajar.

Ahora están mejor preparados para enfrentar el coronavirus con una sala y un consultorio con baño, por si vuelve a aparecer un caso.

Otra medida que está dando resultado es que la gente que siente algún síntoma llama y los médicos van a su domicilio a valorarlos.

Fuente: El Deber