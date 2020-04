Un tiroteo en Canadá deja varios heridos

Varias personas han resultado heridas en un tiroteo en la provincia canadiense de Nueva Escocia, informa Reuters. El tirador ya ha sido detenido.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) identificó al tirador en la comunidad rural de Portapique como Gabriel Wortman, de 51 años, y pidió a los residentes que no se acercaran a él.

Wortman se movió en un auto que se parece a un vehículo policial y usó un uniforme de RCMP, informó la Policía en una serie de tuits.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There’s 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect’s car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui

— RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020