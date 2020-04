Cecilia Chacón denuncia discriminación y Khatia Salazar la responsabiliza de los problemas que derivaron en su ausencia de una sesión virtual.

Vuelven las tensiones a la bancada de Soberanía y Libertad (Sol.bo) en el Concejo Municipal de La Paz. La concejala Cecilia Chacón denunció “discriminación” y “violación de sus derechos políticos” y apuntó a Kathia Salazar de no haberle informado sobre las actividades de fiscalización que todavía realiza el Legislativo edil e incluso de haberla excluido de una sesión virtual el 20 de abril.

La aludida, a cargo de la Secretaría del Concejo, negó esos extremos y sostuvo que su colega tiene una “mala actitud” para coordinar internamente.

Salazar anticipó que debido a que existen demandas de fiscalización, desde este lunes se habilitará un espacio para que los legisladores locales puedan realizar sus requerimientos al Ejecutivo de forma directa.

Misiva

El 25 de abril, Chacón envió una misiva a Salazar en la que le hace notar que, en el marco de la declaratoria nacional de cuarentena, se comunicó la suspensión de actividades hasta el miércoles 15 de abril de 2020, que fue ampliada hasta el 4 de mayo.

Sin embargo, pese a la suspensión de actividades, seis concejales del oficialismo suscribieron una carta que fue remitida al Alcalde, en la que solicitan información sobre el alquiler del Real Plaza Hotel.

“Desde el comunicado de suspensión de actividades no se advirtió a mi persona el procedimiento por el cual los concejales pudiéramos continuar nuestras labores de fiscalización en esa etapa, pese que solicité a su persona que toda comunicación se efectuará a través de mi cuenta personal, debido a que tampoco recibí información para acceder a la sesión extraordinaria del pleno convocada para el 20 de abril”, escribió Chacón.

¿Filtro?

Sostuvo que en el Ejecutivo edil le informaron que por instrucciones superiores no podían recibir ni despachar documentación dirigida de manera directa al alcalde Luis Revilla y que los concejales debían remitirlas a través de la Secretaría del Concejo, como una “suerte de filtro”.

“Acciones como la revisión selectiva o tardía de información, habilitación de medios y recursos de fiscalización tan solo a algunos de los concejales, y no a todos, constituyen no solo discriminación sino una flagrante vulneración a los derechos políticos (…), agravados por la situación de cuarentena (periodo en el que) se han recibido denuncias de todo tipo”.

En ese marco, solicitó que sus instrumentos de fiscalización “sean remitidos al Alcalde bajo el mismo procedimiento aplicado para la carta enviada por algunos colegas sobre el alquiler del Hotel Real Plaza, puesto que estos temas también deben ser fiscalizados”.

Salazar explicó que la sesión por videoconferencia fue informada oportunamente a todos los concejales y se dispuso que personal técnico asista a aquellos tengan dificultades para conectarse a la sesión.

“Ella no ha tenido buena actitud. Dijo que conocía todas estas herramientas y les dijo a los técnicos que no necesitaba asistencia. Hemos mandado correos para la convocatoria y también por WhatsApp, donde se ha comunicado la sala y la clave. La concejala Chacón lamentablemente no siempre atiende los mensajes”.

Reclamo

Añadió que cuando se realizó la sesión, la denunciante ingresó a la sala y participó durante 20 minutos, y luego salió. “Ella estuvo presente, se salió y luego me pidió una clave. ¿Cómo se puede explicar eso? Es un poco absurdo el reclamo que ella me hace. La presidenta del Concejo (Andrea Cornejo) ha tratado de comunicarse (con ella), pero no contestó”.

Respecto a la comunicación sobre el alquiler del ex Radisson, la concejala secretaria sostuvo que la nota fue enviada a iniciativa del concejal Pedro Susz y que hubo un consenso en la bancada de Sol.bo.

“La nota ha salido de manera directa, no vía Sitram (Sistema de Trámites Municipales). (…) analizamos que todos (los concejales) tienen derecho a mandar las notas que requieran. Ayer se ha enviado una nota explicativa a todos los concejales. Hemos solicitado al Ejecutivo habilitar el Sitram y hemos generado un nodo para que la persona desde su casa pueda operarlo”.

Por tanto, desde este lunes, a través de esa plataforma de podrán hacer los requerimientos de forma directa, destacó. (27/04/2020)

