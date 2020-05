150 muertos saturan el Cementerio Covid de Trinidad, se amplía el camposanto

Cada día se registran entre 6 y 7 fallecidos por coronavirus. También hay jornadas en que esos números se duplican, según el testimonio de los sepultureros.

Hasta el mediodía del viernes, la cantidad de cruces que había en el llamado Cementerio Covid de Trinidad eran como 150. Esa cifra aumenta día a día en un entre 6 y 7, incluso hubo días en los que se enterró a 15 personas víctimas del coronavirus. Así relatan los propios sepultureros del lugar, que hacen todo lo posible por abastecer.

Con su traje de bioseguridad, barbijo y guantes, Douglas Vaca Flores relata que ya «no hay más espacio» en ese nuevo cementerio ubicado en la carretera que va desde Trinidad hacia el departamento de Santa Cruz, pasando el noveno anillo.

«Enterramos entre 6 a 7 personas por día. Hace unos cuatro días tuvimos 15 fallecidos, falta espacio para los difuntos, por eso las máquinas están trabajando, porque esto va a seguir. Esto es un riesgo, nosotros somos cuatro sepultureros y siempre nos encomendamos a Dios para que nos cuide en el trabajo.», dice Vaca en declaraciones a Villan TV de Beni.

El viernes, cerca del mediodía, estaban enterrando a un profesor que estuvo internado en un hospital de Trinidad, pero que no pudo sobrevivir al virus. «Es el abuelo de mis hijos, falleció. José Antonio Ayala era maestro murió ayer (jueves) en el hospital Obrero. No hay condiciones, los pacientes están en el pasillo, algunos sentados en sillas de rueda con sus sueros. Estamos acompañándolo, pero no podemos despedir a un ser querido como se merece», lamenta una mujer que acompañaba a su familia en momentos del entierro.

El cementerio abre a las 8:00 y cierra a las 18:00, tiempo que a veces no es suficiente para enterrar todos los cuerpos.

Desde el viernes, se está ampliando el camposanto con ayuda de maquinaria pesada dada la alta cantidad de fallecidos. En tan solo mediodía, ese viernes ya se había enterrado a cinco personas.

Hasta anoche, Beni tenía 1.097 casos positivos de coronavirus y 67 fallecidos.

El Cementerio Covid fue habilitado hace un mes, pero la primera fase ya está saturada. Hoy se está habilitando una segunda fase frente al crecimiento número de víctimas.

Fuente: Villan TV