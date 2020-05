Candidatos coinciden en que el Gobierno no puede enfrentar al Covid-19 sin legitimidad

Nacional

lunes, 25 de mayo de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Paulo Lizárraga A. / La Paz

El exministro de Economía y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce y el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresaron sus cuestionamientos respecto a la gestión de Gobierno ante la crisis sanitaria, social y económica, ocasionada por la pandemia por coronavirus. Por lo que aseguran que se necesita en gobierno legitimado en las urnas para enfrentar la crítica situación.

“Todos tenemos derecho a la salud, pero también a elegir. Hay un Gobierno transitorio que no está siendo capaz de enfrentar la pandemia, y peor, de reconducir y reconstruir la economía que es el siguiente paso ( ). Necesitamos un Gobierno fuerte, legítimo. Que tenga el respaldo de la población en las urnas para llevar adelante un programa”, dijo Arce en contacto con radio Encuentro.

Añadió que hay países que han decidido llevar a cabo sus elecciones a pesar del Coronavirus, y puso el ejemplo de República Dominicana.

El exministro de Economía aseguró que la gente desacata la cuarentena sanitaria, establecida desde marzo en territorio nacional, porque “necesita comer” y criticó que el dictamen de cuarentena no haya estado acompañado de una política social sostenida.

“La gente sale a la calle, no hace caso la cuarentena porque necesita comer. No podemos condenar a la gente a morir por el coronavirus si sale a la calle, pero tampoco a morir de hambre si se queda en su casa ( ). Ese dictamen de cuarentena no estuvo acompañado de una política social. Esos bonos tenían que pagarse antes de la cuarentena para evitar que la gente salga”, enfatizó.

De igual forma, Mesa consideró que la única atribución que le correspondía a la gestión de la presidenta Jeanine Añez, era la de convocar a elecciones generales y la de un “encargo sobrevenido” que es paliar la crisis de la Covid-19.

Para el exmandatario esas eran las dos únicas funciones de la gestión transitoria de Añez.

“Este Gobierno tenía un sólo encargo: administrar el proceso electoral, garantizar su transparencia y entregar el mando a quien lo suceda. Luego viene un segundo tema, un encargo sobrevenido: la crisis del coronavirus, generó la necesidad que el Gobierno lleve una acción de lucha contra el Covid-19 ( ). Creemos que el Gobierno hace cosas más allá de lo que debe y no hace bien lo que tiene que hacer”, sostuvo Mesa, al mismo medio.

