Clubes que incumplan la norma serán castigados

Página Siete / La Paz

Los clubes que incumplan la normativa de la Federación Boliviana de Fútbol se exponen a sufrir un castigo.

De acuerdo al código disciplinario que está vigente y que en su artículo 28 cita que quien “dictare resoluciones o dispusiere medidas en franca violación al estatuto y reglamento de la FBF u omitiere cumplir lo dispuesto en ellos será sancionado con suspensión de seis (6) meses a un (1) año. Si como consecuencia de esto se infringiere algún daño a la FBF, club profesional o asociación, la sanción será agravada en un tercio y deberá reparar los daños ocasionados”.

Hasta hace cuatro años, la desaparecida Liga tenía la autonomía de negociar sus derechos televisivos y los clubes que no estaban de acuerdo se excluían del contrato, tal como pasó con Bolívar. El consejo superior de la División Profesional tiene previsto reunirse este jueves a través de una videoconferencia y será el momento para ver si los 11 clubes mantienen la postura que la hicieron conocer el domingo y si las tres entidades que no asistieron a la cita: The Strongest, Aurora y Always Ready se suman al pedido del resto de obtener mayores ingresos por la comercialización de los derechos de televisión por el período entre 2021-2024.

Proceso de licitación

César Salinas, titular de la FBF, recordó que antes de que el gobierno decrete la cuarentena estaba en pie una licitación cuya fase de presentación y apertura de sobres debía realizarse el 20 de marzo en Cochabamba, pero por el cierre de los espacios aéreos las empresas no llegaron al país.

