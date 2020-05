Cochabamba: Ciudadanos varados protestan en puertas de la terminal de buses

Indican que tramitaron sus autorizaciones y cumplieron con los requisitos de bioseguridad.

Cochabamba.- Con maletas en mano ciudadanos varados en el departamento realizaron una protesta frente a la Terminal de buses, exigen el traslado a sus respectivos hogares en cumplimiento al Decreto 4222. Con papeles aseguraron que ya tramitaron sus autorizaciones y cumplieron con los requisitos de bioseguridad, esta jornada debían viajar pero ningún bus fue habilitado.

“Nosotros estamos aquí de diferentes lugares, estamos caminando casi tres semanas, nos llamaron a todos para comprar el pasaje, pero no hay nada (…) La policía nos dice que no tienen conocimiento, no convocaron para las 6:00 de la mañana (…) Es injusto que nos manejen de uno a otro lado”, indicó una ciudadana oriunda de Potosí.

Molestos y preocupados indicaron que muchos llegaron caminando desde otros municipios como Sacaba y Quillacollo, incluso mencionaron no contar con recursos económicos.

El 20 de abril el Gobierno nacional promulgó el Decreto 4222 que posibilita el viaje de bolivianos varados en alguna parte del país que no sea su residencia. La Policía procedió a desbloquear la avenida Ayacucho y los afectados continúan en el lugar.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría dio a conocer que 14.753 personas, de 147 municipios del país, realizaron la solicitud de viajar. Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, fueron los departamentos con más peticiones.

Fuente: Red Uno