Comité Científico admite el uso humano de Ivermectina y creará un protocolo para casos con Covid-19

El Colegio Médico de Santa Cruz anunció que se reunirán con los médicos que están aplicando este fármaco en pacientes con coronavirus.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, admitió que el fármaco Ivermectina también es de uso humano y que no está contraindicado, pero aclaró que el Comité Científico Departamental que se reunió hoy establecerá un protocolo para su utilización en pacientes con coronavirus.

Luego de la reunión de este organismo científico, Anzoátegui dijo que el medicamento es antiparasitario, pero admitió que algunos médicos lo están aplicando en pacientes con Covid-19 por lo que invitarán a estos profesionales para definir un protocolo para su uso en estos casos.

«Vamos a usarlo de acuerdo a la gravedad de los pacientes, según las etapas, ya sea la primera, segunda o tercera etapa. No está contraindicado», declaró a la red Unitel.

El profesional insistió en que este fármaco no debe ser automedicado por la población y que no es un antiviral, por lo que no previene el coronavirus.

