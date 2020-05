Compra de equipos se hizo en 5 días y Ministro fue alertado 3 veces

La compra de los equipos Respira se hizo en un tiempo récord de cinco días, pese a la advertencia que recibió el exministro de Salud Marcelo Navajas, por parte de tres funcionarios, de que esos equipos no eran recomendables para su uso en Bolivia y que no cumplían las especificaciones técnicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de un informe enviado por el cónsul de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja, a la canciller Karen Longaric, se conoció que el diplomático recibió la solicitud del jefe de adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, —detenido ayer— para la verificación de la existencia de los equipos Respira, el jueves 7 de mayo,

Entre la verificación y la firma del acuerdo aparece la oferta de otra empresa que ofrece los mismos equipos a mitad de precio, pero pese a la misma se prosigue con la negociación de la empresa intermediaria IME Consulting.

En base a los hechos relatados, se tardó cinco días entre el primer contacto para la verificación de equipos existentes en almacenes de GPA Innova (la empresa fabricante) y la firma del contrato que se realizó el 11 de mayo.

Mohammed Mostajo, embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, confirmó esta versión y añadió que el Ministro de Salud estaba al tanto.

A. E., una profesional en equipamiento médico de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (Aisem), informó vía correo a Geovanni Pacheco, director de esa entidad, sobre la oferta de IME Consulting y las observaciones a los equipos. La técnica que hizo esta recomendación también fue aprehendida.

“Con respecto a la revisión de la oferta de la empresa IME Consulting Global Services (…) de acuerdo a las especificaciones técnicas que recomienda la OPS/OMS para el equipamiento Covid-19, este equipo no cumple con lo solicitado, se evidencia que es una unidad muy básica, de poca durabilidad y nueva en el mercado, no cuenta con todas las certificaciones de calidad”, cita la nota enviada el 8 de mayo.

En la misma se detalla que “no es conocida por los profesionales médicos que tal vez rechacen el uso del equipo”.

El correo enviado da cuenta de que se consultó con el jefe médico de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas de La Paz, Alejandro Enríquez, quien ratificó lo que explica la funcionaria en su nota.

Esta explicación de la profesional en equipamiento médico fue entregada tres días antes de la firma del contrato y del desembolso de 2.028.780 de dólares, porcentaje de pago requerido por la intermediaria.

Navajas ordenó la compra de los equipos Respira a través de una hoja de ruta CITE 935/2020 del 8 de mayo, en la que figura la instrucción “con carácter de urgencia” para la compra de “ventiladores pulmonares”.

En otra nota, enviada el 11 de mayo, Navajas instruye al director de Aisem que gestione el traslado de los respiradores.

Las advertencias estuvieron, pero no se les otorgó el lugar que correspondía. El resultado fue la compra de los equipos con un precio tres veces mayor que en el mercado, observó el fiscal de La Paz, Marco Cossío.

El fiscal explicó que, a parte de la advertencia de A. E., otros dos funcionarios, un hombre y una mujer, también se opusieron a la compra de estos equipos. Sin embargo, la funcionaria fue destituida y el trabajador renunció.

Asimismo, Europa Press informó ayer que las empresas españolas GPA Innova e IME Consulting dan cuenta de que el contrato se hizo “con muchísima prisa por parte de las autoridades bolivianas”.

El gerente de GPA Innova, Pau Sarsanedas, reveló incluso que, antes de que se finalizara la negociación, el avión ya partía desde Bolivia para recoger los equipos.

POLÍTICOS REPROCHAN EL SOBREPRECIO

Varios políticos se pronunciaron ayer por la adquisición de los equipos Respira con sobreprecio. Los actores reprocharon la compra y pidieron que se investigue.

“Poner en riesgo la vida de los bolivianos con un acto tan reprochable de corrupción es lo peor que hemos visto”, tuiteó Carlos Mesa.

“¡No vamos a callar ante tanta corrupción e incapacidad del Gobierno! (…) El pueblo quiere explicaciones”, afirmó Luis Fernando Camacho.

CRONOLOGÍA

7 de mayo. Piden la verificación. Piden que el cónsul en Barcelona haga la verificación de la existencia de unos respiradores de GPA Innova.

8 de mayo. Otra oferta. La operación “estaba en peligro” por la oferta de otra empresa por los mismos equipos a mitad de precio.

9 de mayo. Aceptan oferta de IME. Comunican que se acepta la oferta de la empresa intermediaria y piden un “seguimiento exhaustivo”.

11 de mayo. Firman el contrato. Geovanni Pacheco, de la Aisem, informa que el contrato fue firmado y que la transferencia está en curso.

14 de mayo. Llegada de los equipos. El Ministerio de Salud informa que los 170 respiradores son parte de los 500 equipos que se compró.

16 de mayo. “Sufrí para conseguir”. Sobre los equipos, la presidenta Jeanine Áñez dijo: “Son fáciles de manejar (…) He sufrido igual que ustedes para conseguir respiradores”.

17 de mayo. Informan el precio. En medio de la polémica y ante críticas de varios sectores, el Gobierno de Bolivia hizo conocer que pagó 27 mil dólares por cada equipo.

18 de mayo. Niegan sobreprecio. El Gobierno boliviano dio explicaciones y aseguró que no hubo un sobreprecio.

19 de mayo. Funcionarios arrestados. El jefe de adquisiciones, Fernando Valenzuela, y el director de Aisem, Geovanni Pacheco, son arrestados por presunta corrupción.

20 de mayo. Aprehenden a Navajas. El exministro de Salud Marcelo Navajas se presenta a declarar,y luego de sus declaraciones se determina su aprehensión.

Se define suspender el pago del otro 50% por el costo de la compra de los equipos.

IME CONSULTING JUSTIFICA COSTOS Y ADVIERTE PROCESO

LOS TIEMPOS Y AGENCIAS

La empresa IME Consulting justificó los precios de los equipos, señalando que se incluyeron los costos de traslado hasta Bolivia y la compra de los accesorios adicionales, según cita la agencia Europa Press.

El medio europeo cita que fuentes de dicha empresa explicaron que el contrato incluye el precio del transporte, además de la compra de la actualización del software, los carritos de soporte para los equipos, las baterías y el contrato de mantenimiento por dos años con una empresa boliviana.

Según los datos brindados, la empresa intermediaria apuntó que las baterías costaban 263.000 euros (288.313 dólares), los carritos 102.850 euros (112.749 dólares) y 719.950 euros (789.245 dólares).

Luego informan que sólo el transporte de los equipos tenía un costo de 235.000 euros (257.618 dólares) de los cuales el Gobierno boliviano asumía una parte. Según los datos, Bolivia cubría con 185.000 euros (202.806 dólares).

La empresa intermediaria detalla que, con todos esos pormenores del contrato, el gasto asciende a 4,4 millones de dólares y que, por lo mismo, IME Consulting se quedaba solamente con 800.000 euros que posiblemente iba a destinar a gastos en los próximos dos años.

Iniciar demanda

Luego de conocer el anuncio del Gobierno boliviano de que no se completará el pago por la adquisición, la empresa advirtió que, si en el plazo de tres días no recibe el monto adeudado, iniciará una demanda por incumplimiento de contrato y no enviará las baterías ni los accesorios adicionales que faltan a los 170 equipos Respira que ya están en Bolivia.

Fuente: Los Tiempos Digital