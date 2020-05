Con dinero «de su bolsillo» subgobernador de Tarija adquiere 2.500 dosis de Ivermectina para pacientes con Covid-19

«Hemos comprado de manera privada, vale decir con nuestros aportes, 2.500 muestras de Ivermectina para la ciudadanía y vamos a tener 5.000 dosis más el lunes, vale decir 2.500 más 5.000 serán 7.500 dosis, pero esta no es una vacuna, eso le debo aclarar a las personas, no es que todos van a tomar, solo toman los que tienen síntomas», dijo el subgobernador tarijeño, Jhonny Torres. Sin embargo, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, aclaró que, si bien la Ivermectina fue incluida en la lista de medicamentos esenciales en Bolivia, no se recomienda su uso para el tratamiento contra el coronavirus por falta de evidencia científica.

Subgobernador compró Ivermectina y sacó a debate su uso contra Covid-19

Subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo.

Este medicamento es para uso de veterinarios, sin embargo, el subgobernador está seguro de su uso en humanos en breve, no obstante, por ahora no está autorizado.

Nuevo Sur / Tarija

Fernando Barral Zegarra /

El Subgobernador Jhonny Torres Terzo, compró con recursos de su bolsillo, 2 mil 500 dosis del medicamento Ivermectina y puso en debate su uso o no en seres humanos contra la pandemia del coronavirus, su aplicación en Bolivia actualmente no está autorizada.

La autoridad admitió que pese a la prohibición para su uso en Bolivia, compraron el medicamento confiados en que en breve el gobierno autorizará su medicación, pidió tranquilidad a la ciudadanía, accederá todo aquel que tanga síntomas del coronavirus.

Lo que hice fue debitar todo mi sueldo, aproximadamente 10 mil bolivianos, son recursos privados, no hemos gastado ni un centavo de la subgobernación, informó al indicar que también pidieron otras 5 mil dosis.

Torres admitió que la Ivermectina es un desparasitante para animales y mucha gente empezó a tomar, es como la pomada Átomo, para animales, pero que muchos humanos la usan, es un medicamento de uso legal, que no tiene contraindicación.

En contraste el Médico internista, Roberto Márquez Córdoba, declaró que la Ivermectina es para animales, no puede usarse en humanos, la OMS y el propio gobierno no autorizaron su uso, el Ministerio de Salud fue claro, no hay autorización para su consumo.

“Como médico cirujano, salubrista, epidemiólogo, por favor no nos automediquemos, no usemos medicamentos para animales en los humanos, no, salvo cualquier otro que tiene que estar sometido a una rigurosa investigación científica”, enfatizó.

El Director del Hospital “San Juan de Dios”, Jorge Morales Anzaldo, sobre el uso o no de la Ivermectina, respondió que tiene que demostrarse científicamente su utilidad o no, hay grupos focales trabajando en varios países, para ver si puede o no utilizarse en humanos.

En este momento no lo estamos utilizando, en todo el departamento, si en determinado momento comienzan a utilizar, el Sedes tomará las medidas que corresponda, a favor o en contra, sostuvo al indicar que el subgobernador no se acercó para conversar con ellos.

El Presidente del COED, Rubén Ardaya Salinas, informo que el Ministerio de Salud está evaluando el tema, Santa Cruz compró Ivermectrina, seguramente en las próximas horas habrá algún pronunciamiento de la autoridad competente, se hará lo que se diga.

“Hay aproximadamente seis tipos de tratamiento y depende mucho de los médicos internistas, son ellos los que hacen los tratamientos, seguramente ellos tomarán las últimas decisiones, no podemos obligar a un especialistasel medicamento a utilizar”, reconoció.