Covid–19: Guaraníes no reciben información en su idioma

Muchas comunidades accedieron a la información gracias a estar cercanas a centros urbanos, pero las más alejadas, algunas grandes, tienen una percepción distinta de la enfermedad. No existen programas radiales para brindarles información

Las comunidades guaraníes no recibieron ninguna capacitación y tampoco información sobre la pandemia de coronavirus, la manera de evitarla los resguardos que deben tener y cuándo acudir a las instancias de salud, informaron dirigentes de la Asamblea de los Pueblos Guaraníes (APG) en Tarija.

Se buscó información telefónicamente sobre el porqué de este hecho en la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Gobernación y su titular, Felipe Moza, al conocer sobre el contenido de la entrevista sostuvo que se encontraba en Villa Montes y que tendría que conversarlo con el Gobernador Adrián Oliva ya que su oficina no cuenta con presupuesto.

La responsable de Género de la APG Yacuiba, Mariela Melgar, informó que ninguna de las 22 comunidades que integran esta organización no recibieron ninguna información o capacitación para enfrentar el Covid – 19 en idioma guaraní. “Para nada, aquí las autoridades ni siquiera nos han tomado en cuenta, nosotros tenemos que ir a presionarlas para que seamos atendidos”, agregó.

Contó que no existen programas en las radios para las comunidades en su idioma para enfrentar la pandemia, pero que existen instituciones que las apoyan como eL Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (Cerdet) o el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (Ccimcat) que colaboraron con mensajes en guaraní pero de las autoridades de Yacuiba o de la Gobernación, nada.

“Nosotros recorremos las comunidades para darles información, en cada una de ellas algunas personas tienen acceso a un teléfono celular, especialmente los capitanes y les vamos recomendando sobre los cuidados que deben tener y ellos lo transmiten a su gente, de esta manera vemos la manera de enviar información a cada comunidad, así nos estamos movilizando”, explicó.

Necesidad

A su turno, el ex dirigente de la APG, Andrés Segundo, contó que hace unos 15 días, en una entrevista periodística, planteo que se necesitaba capacitación a los pueblos indígenas en su propio idioma, apunto que en algunas cuentan con información sobre la pandemia , pero en otras, las más alejadas no.

“En Tarija vivimos tres pueblos indígenas, Guaraníes, Weehayek y Tapiete – recordó -, los que están cercanos a centros poblados conocen la información y se protegen bien, mientras otras desconocen la pandemia que se vive”.

Explicó que en lagunas pueblos indígenas, las comunidades alejadas, tienen una percepción distinta de la enfermedad, estas necesitan capacitación e información en su idioma. Sostuvo que hace algunos días habló con el director del Servicio de Salud de Tarija, Paúl Castellanos, para plantearle llevar a esos lugares la información pertinente le la autoridad de dijo que podrían coordinar con las redes de cada municipio para que ellos vean cómo hacerlo.

“Sin embargo, en estos días lo que no tengo es tiempo porque estamos trabajando para llevar alimento a esos lugares, por ejemplo este miércoles debo entregar víveres a Tarupayo, posteriormente coordinaremos y planificaremos sobre cómo capacitar a esos pueblos indígenas en su propio idioma”, explicó.

Apuntó que la mayoría de ellos a mayoría de ellos tiene alguna información sobre la enfermedad, pero existen otros que no, son muy reservados y no quieren que personas extrañas vayan, algunas son comunidades grandes y alejadas, “le rogamos a diosito que este mal no llegue por ahí”.

Tanto Melgar como Segundo, se encuentran abocados a brindar alimentación a los pueblos que representan, la primera realizó gestiones ante el municipio de Yacuiba y la Gobernación para conseguir los víveres y ayudarlos, especialmente los más alejados, ellos toman algunas productos de sus chacras como yuca, batata, verduras y les complementan con arroz, aceite fideo agunas otras cosas y con todo ello hacen su olla común para ayudarse.

Entretanto, Segundo, como ex dirigente conocedor de las necesidades de los pueblos indígenas mandó cartas de solicitud de ayuda a la Gobernación de Tarija y a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en busca de apoyo.

De la Gobernación logró lo suficiente para distribuir víveres para unas mil familias de la APG Itika Guasú, para unas 900 de la Weenhayek, 2.500 de Yacuiba, 800 familias de Caraparí y 250 de la APG Bermejo.

Fuente: https://elpais.bo