Denuncian al municipio cruceño por obstruir adopciones de canes Gran Danés

En las últimas horas varios activistas y ciudadanos han denunciado al director de Zoonosis, Marco Daniel Baldelomar, por obstruir adopción de canes de la raza Gran Danés.

El 21 de mayo se hizo conocido en las redes sociales el caso de los cinco perros de la raza Gran Danés que se encontraban totalmente abandonados en un lote en el Barrio Sirari. La noticia cobró notoriedad entre los activistas pro animales y ciudadanos amantes de los animales, quienes al ver el estado crítico de las mascotas no dudaron en ofrecerse como adoptantes.

Días después de la denuncia, el 25 de mayo, se presentó al lugar personal de la Alcaldía y cargaron a los perros y se los llevaron a Zoonosis (Albergue Municipal), donde según activistas y ciudadanos que hicieron seguimeinto del caso, denuncian malas intenciones, mal trato y obstrucción en la adopción de los cinco perros, aun contando con la autorización del mismo dueño de las mascotas, quien no se opuso a entregar a los animales.

La activista, Johana Jessen, habló con El Bunker y expresó su preocupación por el futuro y destino de los canes. Asimismo, denunció al Director de Zoonosis, Marco Daniel Baldelomar Aponte, por obstruir la adopción de los canes y lo responsabiliza si alguno de ellos llega a morir.

«Zoonosis podía haber colaborado en el rescate sin necesidad de llevárselos al centro, ellos bien saben que eso es casi una sentencia de muerte. Pero el ego es más grande, no pueden trabajar de la mano con voluntarios. Es ellos o nada. Sospechamos de malas intensiones porque hace a penas unas semanas desapareció una perra Mastin Napolitano y no dieron a su rescatista ningun pormenor del hecho. La perra estaba sana y gorda, Baldelomar nos difama diciendo en las redes que los queremos para venderlos», expresó la activista.

Según, Jessen, el objetivo es cansar a los activistas para luego desaparecer a los animales. «Queremos evitar que mueran porque con eso se extingue el caso. Ellos no dan explicaciones a nadie y nadie los fiscaliza».

«El señor Baldelomar no es claro con sus comunicaciones, no responde a tiempo los mensajes o llamadas, da respuestas vagas y sobre todo no orienta qué es lo que debemos hacer para que entregue a los animales. Solamente nos dice que hay protocolos que seguir para la adopción y que eso no lo decide él sino el Area de Bienestar Animal. Le he preguntado nombre para coordinar y no me ha dado el dato», agregó.

Asimismo, contó que ya hay un adoptante solvente que hará llegar su carta formal a Zoonosis solicitando adoptar a los cinco canes. «Esperamos que no pongan trabas y los dejen ir».

Por último, señaló que ellos como activistas estan corriendo con los siguientes gastos de las mascotas: comedores especiales, alimento balanceado especial, atención profesional, vitaminas, medicinas y frazadas.

El Bunker intentó reiteradas veces comunicarse con el director de Zoonosis pero no se obtuvo respuesta.

