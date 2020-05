Denuncian que bancos no pagan el Bono Universal a aportantes voluntarios de AFPs

jueves, 7 de mayo de 2020 · 14:47

Página Siete Digital / La Paz

Ciudadanos de varios departamentos del país, como La Paz y Tarija, denunciaron ante Página Siete que en los bancos no quieren darles el Bono Universal porque aportan a las AFPs, aunque este pago ellos lo hagan voluntariamente. El lunes, en una conferencia, el Ministro de Economía, Jose Luis Parada, respondió preguntas de la gente sobre el beneficio, ahí afirmó que las personas que aportaban de forma voluntaria recibirían este bono.

La pregunta que le hicieron fue: “Soy comerciante que no recibe ninguna renta, pero aporto de forma voluntaria para mí jubilación ¿Recibiré el Bono?” A ello la autoridad contestó: “Sí, porque está haciendo un esfuerzo para tener una jubilación con sus recursos propios y tiene derecho al Bono Universal”.

La gente pide aclarar este punto y recibir el bono, ya que “muchas personas son aportantes voluntarias, no cuentan con ingresos fijos, pero se los está juntando con los aportantes que cuentan con ingresos fijos”, indicó uno de los denunciantes.

Otro contó que fue en dos oportunidades a la entidad bancaria y en ambas le dijeron que no podía recibir el bono. “Le dije que mi aporte es independiente y me dijo eso no sé, eso me sale aquí y no me pagaron. Creo que tiene que diferenciar esto. En mi caso yo no trabajo en ninguna empresa privada ni pública, es aporte propio”, declaró.