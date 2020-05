Diez inquietudes sobre el fútbol y su dirigencia

jueves, 28 de mayo de 2020 · 00:00

Percy Luza Ávila / Exdirigente de la FBF

Al cumplirse dos años de la posesión de la actual dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol, considero pertinente formular algunas inquietudes que, seguramente, comparten muchos otros aficionados a este popular deporte.

1.- Por qué recién ahora los dirigentes del fútbol profesional se dan cuenta que el nuevo Estatuto impuesto por la Conmebol le permite a la FBF despojar a los clubes de sus legítimos derechos de comercializar su imagen, siendo instituciones de carácter privado que financian su funcionamiento con aportes propios de sus socios o abonados y también de sus dirigentes.

2.- Por qué todas las actuaciones y decisiones de la FBF están subalternizadas a los designios de la Conmebol, siendo que el Estatuto de esta entidad supranacional reconoce a sus asociaciones miembro una amplia autonomía para actuar dentro del ámbito de sus competencias. Un ejemplo de esto es la distribución del dinero que envió con motivo de la pandemia.

3,- Por qué, transcurridos dos años, no se han constituido las 15 comisiones que establece el Estatuto, entre ellas la de Ética y de Gobernanza que, a la luz de lo que viene sucediendo, son muy importantes.

4.- Por qué hasta ahora no se ha investigado las denuncias sobre la digitación en la nominación de árbitros que fue denunciada por un miembro de la Comisión de Arbitraje y, tampoco, la denuncia de un periodista sobre la asignación de estipendios a algunos de ellos.

5.- Por qué el contrato con el director y cuerpo técnico de la Selección tiene carácter reservado y solo es conocido por el presidente de la FBF, siendo que el Estatuto no prevé ni autoriza esta modalidad, más aun tratándose de la disposición de recursos económicos.

6.- Por qué hasta hoy no se conoce el resultado de la negociación de rebaja de sueldo al director técnico de la Selección anunciada por el presidente de la FBF y como se creerá que esto es evidente si no se hace público el contrato. Un miembro del Comité Ejecutivo declaró a la prensa que el técnico gana menos que cuando dirigía a The Strongest. Entonces, y de acuerdo a versiones de la prensa extranjera acerca del sueldo de los entrenadores de las selecciones sudamericanas, se puede asumir que en el club atigrado ganaba más de 80.000 dólares al mes.

7.- Por qué, habiendo transcurrido dos años de vigencia de la actual dirigencia, la FBF no ha convocado a elecciones para renovar la directiva de las Asociaciones Departamentales de Futbol, cuyas gestiones han concluido superabundantemente.

8.- Por qué en Cochabamba continúan existiendo dos asociaciones en actividad.

9.- Por qué ya no existe unidad entre los 14 equipos del futbol profesional y se realizan reuniones cuyas grabaciones alguien hace públicas y después los dirigentes se acusan de maleantes en desmedro de su honorabilidad y la representación que invisten. Quien promueve esta división.

10.- Por qué la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol, en vez de responder a una solicitud de Fabol sobre el caso de San José, prefiere hacer apología de la violencia enviando por respuesta a la carta de un abogado donde se amenaza con colgar a los peticionarios.

Por la salud del fútbol, sería bueno despejar estas interrogantes.

