El coronavirus hiere de muerte a la radiodifusión en Bolivia

Antes de la llegada del COVID -19 las emisoras de radio fueron perdiendo fuerza con la aparición de las redes sociales y plataformas que ofrecen al usuario entretenimiento audiovisual en línea, pese a ello, la radio continua vigente aunque no en un 100%.

La radio no solamente es un locutor al aire, sino tras de él está un operador, coordinador, técnico, productor, departamento comercial, encargado de redes sociales, secretaria, mensajero y hasta el responsable de operar equipos desde la planta de transmisión entre otros cargos de acuerdo al formato de la emisora.

Radio en tiempos de coronavirus

El presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Alfonso Arévalo, sostiene que en la actual situación cerca del 90% de las emisoras sufren el impacto económico que genera el coronavirus.

“Asbora tiene más de 300 emisoras afiliadas en el país, calculo que el 90% de las radios están sufriendo el impacto, ¿Cuánto más se puede resistir? Es una de las preguntas que debe ser respondida en las medidas que se adopten para tratar de proteger a estas pequeñas y medianas empresas que están en el aire”, señaló.

Para el ejecutivo, la suspensión de pautas publicitarias de empresas grandes, instituciones privadas y estatales han puesto en una situación crítica a los medios de comunicación radiales que se sostienen mediante la publicidad, aquello significaría desvincular laboralmente a muchas personas.

“Al no haber posibilidad de sostener económicamente, se producirá automáticamente el cierre de emisoras y el despido de trabajadores, lo que queremos es sostener las fuentes de trabajo, pero, por sobre todas las cosas, la función social que cumple la radio en momentos de crisis, donde la opinión pública necesita un vehículo de comunicación directo, abierto permanente y de gran alcance”.

El directivo de Asbora agregó que enviaron al Gobierno cartas para que mediante un descuento en el pago de energía eléctrica, las empresas reciban un respiro económico que les permita subsistir y afrontar el complicado escenario.

Transmisiones deportivas

Dentro el mundo de la radiodifusión están las apasionantes transmisiones deportivas las cuales son conformadas por narradores, comentaristas, voces comerciales, reporteros en campo de juego, auxiliares, tira cables, operadores. Este sector de la comunicación que lleva la información deportiva también es golpeado por los efectos del coronavirus.

El presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de La Paz, Fernando Berdeja, contó a OPINIÓN que a raíz de la suspensión de actividades deportivas, que son la materia prima de sus espacios, tuvieron que paralizar sus transmisiones toda vez que las empresas que auspiciaban los programas suspendieron patrocinios.

“Todas las empresas, todos los inversores contrajeron sus economías, su movimiento financiero y lo primero que han hecho lógicamente ha sido suspender el marketing y publicidad ante el pago de obligaciones”, informó Berdeja.

Al menos 3.000 personas a nivel nacional acreditadas en los círculos de periodistas deportivos están afectados por las consecuencias de la cuarentena a causa del coronavirus; en caso de superar la situación, el sector deberá esperar al menos otros dos meses para reconstituir sus equipos de transmisión para volver al aire, según Berdeja.

Radio Fides

En el afán de conocer las experiencias de quienes están frente a los micrófonos visitamos radio Fides en la ciudad de La Paz. Llegamos hasta las puertas porque la dirección del medio instruyó que las personas ajenas a la emisora no puedan ingresar al lugar por cuestiones de prevención sanitaria frente al coronavirus, sin embargo, Nicolás Sanabria, jefe de prensa del medio, atendió nuestras consultas.

¿Es difícil hacer periodismo radiofónico en la actual coyuntura?

Sí, es inédito para todos los bolivianos, inédito también para los que trabajamos en los medios de comunicación social. Tenemos problemas porque la información se ha reducido no sé si a un 50 o 30% no tenemos las mismas fuentes de antes, hay otros formatos que se han ido creando en los medios para llenar ese vacío de lo que ha significado el trabajo normal de los medios de comunicación.

¿Cómo está trabajando Fides?

En radio Fides estamos trabajando a media máquina, hay algunos programas que no están saliendo y nos estamos abocando íntegramente al tema informativo, los demás programas están igual que el coronavirus en cuarentena y seguramente se irá normalizando en el marco de que vayamos superando esta coyuntura de emergencia de salud.

Sanabria explicó que Fides es uno de los medios que cumple con las normas laborales, en ese sentido, los trabajadores que están en cuarentena gozan de su salario integro, pese a la difícil situación por la que atraviesan muchos medios de comunicación radiofónicos.

Fernando Berdeja, presidente del Circulo de Periodistas Deportivos de La Paz. Peter Luna

Avance tecnológico

Antes de los años 90 dominaba la radio difusión en Amplitud Modulada (AM), donde no era tan importante la fidelidad de sonido, sino el contenido de la programación, con la aparición de la Frecuencia Modulada (FM), la fuerza y magia de la AM fue disminuyendo. Hoy en día muchas emisoras con esa señal son repetidoras de las FM, otras dedican su programación a la difusión de programas en idiomas nativos por su gran alcance.

La tecnología también juega un papel importante en el mundo de la radio, donde antes había una gran discoteca con centenares de discos de vinil, hoy en día hay computadoras de gran capacidad de almacenaje, las consolas de perillas grandes cambiaron a equipos de menor tamaño, los tocadiscos y caseteras fueron reemplazados por reproductores de discos compactos o computadoras, los operadores, en muchos casos, también fueron relevados por programación automatizada.

