El MAS desafía al Gobierno a realizar una auditoría sobre la publicidad gubernamental

Luis Marcelo Tedesqui Vargas / La Paz

El diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda y actual presidente de la comisión de Constitución en la Cámara Baja, desafió al oficialismo para que la Contraloría General del Estado realice una auditoría y si verifica que alguno de los medios de comunicación mencionados no existe, eso se constituiría en un delito. Pero si es que todos existen, no habría delito alguno.

Medios impresos desconocidos, locales y algunos de circulación nacional accedieron a millonaria publicidad estatal. Los datos indican que medios como La Razón, y periódicos de reciente creación y desconocidos en el país, se llevaron gran parte de los recursos durante los tres últimos años del Gobierno de Evo Morales.

El asambleísta del MAS, señaló que en principio no ve un acto irregular, pero que debe ser investigado, previa a una auditoría por parte de la Contraloría. «Ustedes saben que esa instancia realiza un control posterior de los recursos y si en su informe determina que existe una responsabilidad que va más allá de la civil, ejecutiva o administrativa, y es de índole penal, tendrán que iniciar un proceso. El MAS no puede justificar o proteger a ninguna ex autoridad que haya cometido actos de corrupción”, aseguró.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Sin embargo, aclaró que no ve delito alguno en que las autoridades del Ministerio de Comunicación hubieran dado publicidad a medios poco conocidos. “A excepción, de que la ministra (de Comunicación) pueda demostrar que los medios que se contrataron no existen, es decir, que sean fantasmas. Ahí habría un uso indebido de los recursos. No existe en ninguna parte de la norma que señale que los medios que tienen rating, o tiraje bajo, no se los pueda incluir en la pauta publicitaria. La obligación del Ministerio no es hacer la denuncia ante los medios, sino iniciar este procedimiento en la instancia correspondiente”, dijo.

Una visión absolutamente distinta es la que tiene su colega oficialista Gonzalo Barrientos, que advierte: “Desde donde se lo mire es un hecho escandaloso de corrupción, porque no hay otro término con el que se pueda definir. El MAS dio recursos del Estado a medios desconocidos, incluso inexistentes. Aquí hubo un gran negociado y una actitud abusiva del MAS”.

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, reveló que entre 2011 y 2019, en nueve años de Gobierno del ex presidente Evo Morales, el gasto destinado a publicidad asciende a Bs 1.718.495.067, cifra equivalente a la compra de 4.938 respiradores.

Barrientos hizo notar que no se adicionaron los gastos realizados entre 2006 y 2011, como tampoco el que hicieron las empresas estratégicas. «En total, según un estudio que realizamos desde la Asamblea, supera los Bs 5 mil millones. El dinero se destinó a estos hechos irregulares y nunca a cosas realmente importantes como la educación o la salud”, afirmó.

“Si ese dinero se hubiera empleado en tener un buen sistema de salud, por ejemplo, las cosas serían mucho más fáciles para todos los bolivianos”, reprochó Fernández en la conferencia de prensa del jueves.

De acuerdo a los datos presentados por la autoridad, la publicidad en televisión es la que representa mayor gasto durante ese periodo. A manera de ejemplificar, mostró que en 2017 la cifra destinada a publicidad televisiva alcanza los Bs 233.805.068, mientras que en prensa escrita el gasto fue de Bs 22.993.308 y Bs 7.860.240 en el caso de radio.

Fuente: El Deber