El transporte público vuelve a El Alto el lunes y a La Paz en junio

Los municipios de La Paz y El Alto mantienen la categoría de riesgo alto ante la Covi-19 por lo que deben mantener la cuarentena hasta el 31 de mayo. No obstante el municipio alteño permitirá desde este lunes la circulación del 40% del transporte público con medidas de bioseguridad. La Paz comenzará la flexibilización el 1 de junio.

Minibuses, trufis, buses y taxis alteños estarán prohibidos de bajar a sede de Gobierno, según se determinó en la reunión realizada ayer entre autoridades municipales de El Alto y representantes de los choferes de esa urbe. En La Paz la decisión fue anunciada por la mañana: no habrá transporte público hasta el 1 junio fecha en la que los coches particulares también podrán circular con un máximo de tres pasajeros.

La decisión se enmarca en decreto departamental 130 que permite la circulación de transporte interprovincial e intermunicipal, según las determinaciones de cada municipio. “Las regiones deben dialogar entre ellas y con los sectores implicadas para llegar a consensos”, explicó el director de comunicación de la Gobernación de La Paz, Edgar Ramos.

Minis se “legalizan” en El Alto

“Hay que ser realistas, hay cosas que no se pueden contener como la necesidad de la gente, por eso se ha consensuado que desde el lunes el transporte público y funcionen dos ferias pero con compromiso de choferes de respetar las medidas, ello va a permitir autoregulación y control”, sostuvo secretario Municipal de Gobernanza de El Alto, Henry Contreras.

Desde hace días circulan minibuses en El Alto que llegan hasta la Autopista con más de los siete pasajeros permitidos. “Este fenómeno se registra en muchas regiones”, añadió Contreras y explicó que se aplicarán multas de hasta Bs 2.000 y decomiso de placas.

“El lunes sólo se está flexibilizando la circulación de 5:00 a 14:00 del 40% de los 29.000 minibuses de las líneas internas de El Alto y no en las interciudades o interprovinciales”, recalcó el Secretario de movilidad urbana, Fernando Flores.

Junio en La Paz

En el municipio paceño regirá la cuarentena rígida una semana más. El alcalde Luis Revilla dijo que desde el 1 junio se prevé flexibilizar las restricciones y pasar al nivel medio de riesgo sanitario. El número de casos en la ciudad La Paz equivale al 3,3% de Bolivia.

Revilla detalló que el plan de retorno implica protocolos de bioseguridad para gremiales y choferes; además de controles reforzados por ediles, policiales y militares. “Pedimos, exigimos a la ciudadanía que cumpla con la disposiciones para esta flexibilización que se hace muy necesaria por la situación económica que estamos atravesando”, dijo.

El burgomaestre explicó que el modelo del plan será “de acordeón” si suben los positivos se regresará a la cuarentena total.

Desde el primer lunes de junio, circulará el 50% del transporte paceño, según placas, y cumpliendo medidas de seguridad como aislantes para el chofer, menos pasajeros y desinfección. Los autos particulares sólo podrán llevar a tres personas.

Interprovinciales llegarán a paradas

El transporte interprovincial llegará desde el lunes a sus paradas establecidas en la ciudad de La Paz, informó la Alcaldía. Es decir, dependiendo de su procedencia buses o minibuses arribarán a Minasa, Cementerio o San Pedro, por ejemplo, cumpliendo las medidas de bioseguridad establecidas.

El decreto departamental 130, que se aplica según cada municipio, establece que los minibuses interprovinciales sólo podrán llevar hasta 10 pasajeros incluyendo el chofer; los buses de 22 plazas reducirán sus pasajeros a 12 y las vagonetas de 11 pasajeros llevarán siete incluido el conductor.

El Gobernador Féliz Patzi confirmó que este decreto supremo está vigente y que “los municipios rurales pueden usarlo como referencia para asumir sus propias medidas de control y de bioseguridad”.

Choferes de La Paz advierten que saldrán si llegan alteños

Los choferes del transporte público de La Paz advierten que romperán la cuarentena en caso de que el lunes los minibuses “interciudad” de El Alto llegan a la sede de Gobierno. En caso de que no se presente este extremo, se comprometen a salir el primero de junio como acordaron con la Alcaldía.

“El alcalde Revilla dijo que la cuarentena va a ser hasta el 1 de junio y esperamos que se respete la autonomía. Nosotros somos respetuosos de las normas pero si los El Alto van a entrar a La Paz, las bases nos van a rebasar y van a salir a trabajar”, declaró el secretario de conflictos del Sindicato Litoral, Eduardo Quispe.

La alcaldía paceña anunció que el siguiente mes se ingresará a una apertura gradual de actividades, incluido el transporte. Sin embargo, el municipio alteño autorizó el trabajo de los transportistas en esa urbe desde el 25de mayo. El problema se producirá si los minibises de esa urbe llegan al centro paceño.

Lucio Quispe, dirigente de la federación Eduardo Avaroa, afirmó que en la reunión de directorio se definió ser “respetuosos” a las normas porque se trata de una pandemia. “Nosotros no podemos libremente salir, arriesgarnos y ser los culpables de un contagio masivo. No vamos a pecar de irresponsables, se lanzó un instructivo que pide a las base no salir el lunes”, dijo.

Sin embargo, advirtió que en caso de que “los compañeros” de El Alto bajen al Centro paceño, Garita o } Villa Fátima a se produciría un conflicto. “No nos quedaría otra alternativa de salir a trabajar porque el 80% de los choferes estamos listos para prestar el servicio con todas las normas dictadas por la Alcaldía”, afirmó.

