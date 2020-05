Energías: El Gobierno boliviano no tuvo acercamientos ni negociaciones relacionadas al tema del litio

El litio del salar de Uyuni. Foto referencial (Internet)

La Paz, 22 may (ABI).- El ministerio de Energías aclaró la noche del jueves , mediante un comunicado, que el Gobierno Nacional no ha tenido acercamientos ni negociaciones relacionadas al tema del litio, con ninguna contraparte nacional o extranjera, ante publicaciones que circularon en redes sociales y debido a las especulaciones generadas por información no oficial.

«Toda disposición normativa o decisión vinculada a la explotación de este estratégico recurso natural, será sujeta a una acción de socialización con los actores nacionales y regionales vinculados a la temática. A este efecto, cuando las medidas de bioseguridad lo permitan, se convocarán a mesas de trabajo que atiendan propuestas técnicas concretas que garanticen un proyecto sostenible y en el marco de la Constitución Política del Estado «, destaca el documento.

El ministerio señala además, que «en base al Decreto Supremo N°3058, de 24 de enero de 2017, que crea el ministerio de Energías, cualquier pronunciamiento o información sobre electricidad, energías alternativas y altas tecnologías energéticas (litio, energía nuclear)debe provenir de autoridades competentes».

Toda la información referida a esta cartera de Estado, «puede ser verificada a través de cuentas oficiales de las redes sociales de la institución», finaliza.