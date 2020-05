Jair Reinoso: «Marcelo Claure fue un ángel para mí»

Campeones

martes, 19 de mayo de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete/ La Paz

En los días de cuarentena, Jair Reinoso se animó a recordar. El colombiano rememoró sus inicios en el fútbol y fue inevitable mencionar al hombre que lo ayudó a llegar al profesionalismo. “Marcelo Claure fue un ángel para mí”, reconoció el delantero de The Strongest.

Reinoso retrocedió 12 años para hablar de su gran salto. El delantero llegó a Bolivia en 2008 para vestir la casaca de Bolívar. Gracias a Claure. “Una persona fue y le dijo (a Claure) que me diera una oportunidad, nunca supe quién fue porque él dijo que no quería que me enterara, pero así es que me dan la oportunidad”, contó el jugador al portal Golombianos.

El caleño de 34 años vivió en Miami antes de venir a tierra boliviana. Su objetivo futuro es volver a Estados Unidos, de la mano del empresario paceño. “Por el proyecto que empezó en Miami, el Inter de Miami, puede haber una oportunidad. Marcelo Claure es uno de los dueños y me tiene mucho aprecio a pesar de que acá somos rivales. Él sabe que lo que tengo me lo he ganado, él valora la gente que lucha con esfuerzo. Algo se habló con él. Me gustaría retirarme ahí, terminar ahí donde todo empezó. Sería casi perfecto”.

El cafetalero es un agradecido, también, al país: “En el fútbol y en la vida, Bolivia me lo ha dado todo. Lo más lindo y lo que me hace feliz a mí, me lo dio Bolivia: el fútbol, mi familia y una casa. Es un país que me trata muy bien. Mucha gente me pide que juegue para la Selección, aún guardo esa esperanza. Le debo todo a este país y me gustaría poder devolverle algo de lo que me ha dado”.