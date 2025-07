Lucas Chávez rompe el silencio: «Me cortaron el sueño de jugar en Argentina»

El atacante boliviano expresó en redes su malestar tras la caída de su posible fichaje a Aldosivi, mientras su relación con Bolívar parece tensarse

Jaime Paniagua

Fuente: eldeber.com.bo

El atacante boliviano Luchas Chávez, actualmente jugador de Bolívar y con un paso reciente por el Al-Taawoun de Arabia Saudita, sufrió un duro revés tras frustrarse su posible fichaje por Aldosivi de Argentina. A través de un mensaje en sus redes sociales, Chávez expresó claramente su impotencia y decepción por esta situación.

“Hoy es un día muy duro para mí, me da rabia, impotencia, pero hay una persona que se encarga de devolver todo lo que das. Me cortan los sueños y planes que tenía en mente hace una semana, el cual era seguir afuera y que más que en Argentina, quien no, sueña con jugar en Argentina, una de las mejores ligas de América, para después pensar en otro salto más grande”, expresó el jugador.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, señaló: “Son metas, sueños en los cuales uno desde pequeño sueña en jugar contra los grandes de Argentina. Se me niega la idea de seguir creciendo como persona y jugador. A veces hablan que quieren ayudar y hacer crecer al futbolista boliviano, pero primero van otros temas, es fácil hablar y no ayudar de verdad”.

Chávez admitió sentirse afectado tanto en lo personal como en lo futbolístico: “Hoy por hoy no me siento bien, por temas personales que vivo día a día y futbolísticos. Es duro cuando te matan los sueños”.

El futbolista fue convocado para el partido frente a Independiente, pero no figuró en el banco de suplentes, reflejando una relación tensa con la dirigencia. Mientras tanto, Bolívar no ha hecho declaraciones sobre la situación, y se espera que Chávez sea inscrito en la lista de jugadores para la Conmebol, posiblemente en contra de su voluntad.