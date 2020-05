Ministro de Hidrocarburos niega estar detrás de la renuncia del titular de YPFB

Víctor Hugo Zamora dijo que no es su competencia designar o destituir al ejecutivo de la presidencia de la estatal petrolera y aclaró que la decisión de dar un paso al costado es personal. También dijo que su relación con Soliz es estrictamente laboral

Diego Jaramillo Velarde

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, negó la noche de este martes estar detrás de la renuncia fallida del presidente de YPFB, Herland Soliz, como se comentó en redes sociales en esta jornada. La autoridad dijo que hubo especulaciones en torno a la salida del funcionario de la estatal petrolera y puntualizó que no existe ninguna disputa.

“El tema de renuncias o de lo que vaya a ocurrir o no, pasa por la decisión personal de cada funcionario, es un tema que no nos corresponde. Respecto a la decisión sobre designación o modificación de la parte ejecutiva, principalmente, del presidente ejecutivo de YPFB, es una atribución privativa que tiene la presidenta Jeanine Áñez en función del análisis, o sea que no es atribución del suscrito ministro el de tomar ese tipo de decisiones”, aclaró Zamora, en una entrevista en el programa Parte y Contraparte de Bolivia TV.

Consultado sobre si Soliz goza de la confianza del ministro, Zamora respondió: “La relación con la presidencia de YPFB es un tema de relación laboral estricta, apegado a lo que establece la normativa en cuanto a nuestras competencias. El tema de la confianza o no que le podamos tener es un tema que lo debemos hacer con las designaciones que se hacen desde el nivel ejecutivo”.

El ministro también explicó que su despacho demandó la investigación de los procedimientos en tres contratos, por la compra de combustibles, por el seguro de la empresa y por la adquisición de alimentos, cuyos resultados espera dar a conocer dentro de 30 días. Además,hizo conocer que se han iniciado procesos penales a algunos funcionarios.

Fuente: https://eldeber.com.bo