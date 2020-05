Mosquera, el jugador que la hinchada de Wilster pide, no descarta ponerse la roja

Desde hace algunos días, uno de los trending topic en los grupos y comunidades de los hinchas de Wilstermann fue la posibilidad de imaginar al delantero colombiano John Jairo Mosquera, exjugador de Royal Pari, con la camiseta del Hércules. La petición creció hasta el grado de volverse prácticamente colectiva. Ni bien se conoció que el atacante se desvinculó del conjunto cruceño, las sugerencias se fueron multiplicando en las redes sociales hasta llegar a oídos del cafetalero, de 32 años.

John Jairo, letalmente efectivo en el área del rival y conocido por su buen dominio técnico del balón, manifestó que, por el momento, su principal intención es regresar a su país, junto a su esposa, a través de la habilitación de un vuelo humanitario que pueda gestionar el Gobierno colombiano. Aquello es lo que consume su tiempo a estas horas. Regresar a su nación es la prioridad del futbolista, quien rescindió su contrato con la institución inmobiliaria hace una semana.

¿Si le agrada la idea de unirse a Wilster? Pues bien, John considera que todos los escenarios son dables y que para él no representaría problema alguno continuar con su carrera profesional en Bolivia, en caso de que las gestiones futuras lleguen a buen puerto, sea con el Rojo o con alguna otra entidad.

Lo que sí está claro es que el cafetalero no es adepto a las especulaciones o probabilidades que no se encuentren sostenidas por argumentos concretos. Así, Mosquera prefiere no anticiparse a ningún hecho, por lo que no se aventura a nada. Confinado en Santa Cruz con su esposa, confiesa que su mente está puesta en volver a Colombia lo antes posible para reencontrarse con su familia. Y “si se presenta la chance de llegar a Wilster, así será”, por lo que los hilos de su vida están dirigidos “por Dios”.

Pasar de la camiseta colorada de Pari a la roja del Aviador también le genera un plus de simpatía.

Los elogios de los aviadores hacia su estilo, su juego y personalidad no son nuevos. De hecho, han sido cosas recurrentes que se fueron dando desde torneos pasados (Mosquera se alejó de Royal luego de dos años y 43 goles).

Por su parte, la dirigencia de Wilster opta por no adelantar aseveraciones. Todas sus acciones se encontrarán alineadas a las exigencias y análisis de su cuerpo técnico, por ahora comandado por el argentino Cristian Díaz. Es cierto, sin embargo, que sumar a un jugador en estos momentos no será sencillo para la economía del establecimiento, que se vio golpeada por la crisis sanitaria y su consiguiente paralización del aparato productivo.

Fuente: https://www.opinion.com.bo