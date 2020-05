Mostajo admite que conoce a Valenzuela, pero deslinda responsabilidad sobre los respiradores

El Embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación ante Organizaciones Internacionales, Mohammed Mostajo, aclaró que él no se involucra en el proceso de compra.

El ex presidente Tuto Quiroga, pidió la renuncia del Ministro de Salud, Marcelo Navajas, y del Embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación ante Organizaciones Internacionales, Mohammed Mostajo, esto a causa del presunto sobreprecio en la compra de los respiradores que llegaron de España.

Ante esto Mohammed Mostajo, aclaró que él pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y por ende no tiene relación con la compra de los equipos dentro del Ministerio de Salud, pese a ello indicó que conoce a Fernando Valenzuela, a quien vio en algunas ocasiones en el piso 22.

«La presidenta, Jeanine Áñez, me pidió que ayude en la estrategia de Estado de la respuesta al Covid-19 y como tal he hecho eso, el Comité Científico, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no se mete en las especificaciones técnicas de ningún aparato, el Ministerio de Salud tiene un equipo que toma esa decisión» aseguró Mostajo.

Indicó que su trabajo dentro de la Sala de Coordinación Estratégica es ver qué equipos se necesitan para combatir la pandemia y hasta ahí llega su participación, indicaron que necesitarían 500 respiradores y el tema de la adquisición de los equipos y las necesidades específicas las ve el Ministerio de Salud y no la embajada de Ciencia y Tecnología.

