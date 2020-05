Mujer que fue hallada muerta en su casa es el primer caso de Covid-19 en San Benito

COCHABAMBA |

El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó hoy que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el municipio de San Benito, en el valle alto, se trata de una mujer que fue hallada muerta en su vivienda, se presume que vivía sola y que tenía una enfermedad crónica.

Asimismo, se confirmaron 21 casos positivos con lo que se registran 130 personas infectadas en todo el departamento.

Castillo informó que en el caso de la mujer que falleció en San Benito, se procede a la investigación del mismo, sin embargo, se detalló que la mujer fue hallada sin vida en su vivienda el pasado domingo. Ante la sospecha, se tomó la muestra y esta dio positivo.

“Tiene contactos familiares se está investigando, tenemos como referencia que tenía una enfermedad crónica. No acudió a un centro de salud, no informó a la parte de salud. Esa es la condición de las personas, hay mucha estigmatización social, la persona con síntomas está en su casa para no ser estigmatizada por la misma sociedad”, afirmó Castillo.

Con el fallecimiento de la paciente en San Benito suman siete decesos en el departamento.

Con el reporte de esta jornada, los casos positivos que se reportaron están en Cercado, Sacaba y San Benito. Luego se informó de 50 sospechosos y 45 pacientes recuperados.

Las personas que dieron positivo a la enfermedad son contactos de los casos confirmados que se tuvieron en Cercado y Sacaba.

Castillo informó que los pacientes no presentan síntomas y que por lo mismo cumplen con las condiciones para un aislamiento domiciliario.

El funcionario pidió que si una persona presenta síntomas, notifique a las autoridades para que se proceda al bloqueo de contactos y el aislamiento de los mismos para evitar mayores contagios.

Con el caso en San Benito, el coronavirus ya tiene presencia en 14 municipios del departamento.