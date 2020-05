Óscar Urenda afirma que no se justifica la cuarentena si “todo el mundo está en la calle”

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, afirmó que la cuarentena no está teniendo los efectos esperados por lo que no ve con buenos ojos mantenerla en el departamento. La autoridad señaló que la población no acata el aislamiento y que la circulación es casi normal.

“Con cuarentena o sin cuarentena vamos a tener lo que tenemos; en su momento fue efectiva, tuvimos buena contención, pero ahora qué diferencia hace si todo el mundo está en las calles”, firmó la autoridad en contacto con Unitel.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Agregó que la situación se descontroló por falta de conciencia de la población. “Es cuestión de la gente, porque las autoridades no van a ir a agarrarlo uno por uno y meterlos a sus casas”, manifestó.

Urenda indicó que los vecinos que viven fuera del cuarto anillo son los que más incumplen las normativas. “Fuera del cuarto anillo hacen caso omiso, ese es el problema. No hay control policial, ni militar y entendemos a los uniformados porque también tienen a personal contagiados”, indicó.

Más casos del previsto

El secretario de Salud de la Gobernación afirmó que las proyecciones estimadas a principio de mes serán modificadas por el elevado número de personas contagiadas en los últimos días. “No teníamos en nuestras previsiones que Montero se desborde y que en Santa Cruz no se pueda controlar”, manifestó.

“La curva ha subido más de lo que se había esperado y es realmente preocupante. Teníamos previsto 3.200 casos en Santa Cruz, pero en dos o tres días vamos a estar en esa cifra. Creo que llegaremos a los 6.000”, indicó.

Ayer Santa Cruz sumó 245 casos positivos, registrándose la cifra más alta en un día, desde que comenzó la pandemia. En total, en este departamento se han reportado 2.763 personas contagiadas.

Fuente: El Deber