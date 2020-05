Quispe dice que Añez se dejó influenciar

Nacional

lunes, 11 de mayo de 2020 · 10:42

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Rafael Quispe manifestó este lunes que no se aferra al cargo de director del Fondo de Desarrollo Integral (FDI), tras su destitución, sin embargo aseguró que la presidente Jeanine Añez se dejó influenciar «por algún ministro» y que no fue seria.

«Soy un hombre serio, no voy a decir una cosa un día y al otro día otra. Creo que la Presidenta se dejó influenciar por algún ministro que le ha informado mal y ha pedido no sólo mi destitución, sino un procesamiento penal. (…) Si ya me han destituido, es lo que debería valer por el bien de la democracia y la seriedad de los mandatarios», respondió ante la pregunta qué hará si le piden que retome el cargo.

Quispe convocó a un conferencia de prensa con el fin de entregar las oficinas a la nueva autoridad que se hará cargo del FDI, sin embargo eran las 10:00 y observó que no había ninguna designación aún.

«Hemos convocado a esta conferencia de prensa, tal vez para presentar al nuevo director del Fondo Indígena, son 10 de la mañana y no hay ninguna designación. He sido comunicado mediante Recursos Humanos que ya había un director ejecutivo del Fondo Indígena, el señor (Germán) Huanca, me he comunicado con él y le dije que hoy por la mañana le iba a entregar las oficinas», manifestó.

La anterior semana, la Jefa de Estado destituyó a Rafael Quispe de la dirección del FDI debido a que enfrenta un proceso penal acusado de haber incumplido la cuarentena, tras reunirse con pobladores de San Pedro de Curahuara, en La Paz.

A mediado de abril, luego de que circulara un video en el que se lo ve reunido en un coliseo con los habitantes de una población de La Paz, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le pidió renunciar por violar la cuarentena total, que se cumple por la emergencia sanitaria por el coronavirus.

No obstante, este domingo, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó, mediante su cuenta en Twitter, que Quispe asumirá un nuevo cargo en esa cartera de Estado con nuevos desafíos y trabajando en pro del desarrollo rural e indígena.

Asimismo, Capobianco agregó en otro tuit que con la presidenta Jeanine Añez tomaron la decisión de anular la última designación al cargo del Director del Fondo Indígena, que recaía en Germán Huanca. «Próximamente daremos a conocer el nombre de la nueva designación”, apuntó, pero la misma no se da hasta el momento.

Al respecto, Quispe afirmó que se enteró de esa información por las redes sociales y los medios de comunicación, y dijo que -pese a ello- fue a entregar las oficinas, porque no se «agarra del cargo».

«Yo no me agarro del cargo, la presidenta (Jeanine Añez), si ha decidido destituirme del cargo de director por el simple hecho de atentado contra la salud pública el día 11 de abril, en la población de San Pedro, donde no hay ningún enfermo, ni yo estoy enfermo, es su decisión. Los indígenas no nos agarramos del cargo, ya hemos cumplido ese ciclo», insistió

Ante la consulta de que si seguirá desempeñando otro cargo en el Ministerio de Desarrollo Rural, dijo que desconoce el tema y que una destitución significa que lo alejaron del cargo.

Recalcó que la agrupación política Somos Pueblo ya había anunciado que va a apoyar la candidatura de la presidenta Añez, para el cual firmaron alianzas con Unidad Demócrata, y dijo que tal vez se refieren a eso, por lo que seguirá apoyando con el fin de que el partido MAS no retorne al gobierno.

