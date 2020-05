Revilla anticipa que flexibilización será primero para actividad laboral, industrial y comercio

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, señaló el lunes en rueda de prensa que la apertura o flexibilización progresiva de la cuarentena en el municipio paceño será inicialmente sólo para actividades laborales, industriales y comerciales, pero no así para otros rubros como el educativo, cultural, entretenimiento masivo ni recreativo.

“Quiero señalarles, si habilitamos –como previsiblemente va a ocurrir- una cuarentena flexible para actividades laborales en el curso de los siguientes días, no significa que se pueda salir a pasear”, advirtió la autoridad municipal.

Remarcó que todavía no se realizarán actividades masivas, ni académicas, ni culturales, tampoco recreativas.

“Recuerden que solo se van a flexibilizar actividades laborales. No hay actividades académicas, no hay escuelas, no hay cines, no hay teatros, no hay actividades de recreación”, recalcó.

Expresó que es importante cuidar la vida de los paceños pero también los medios de vida de los ciudadanos. Por ello, enfatizo que “es esencial retomar las actividades laborales, comerciales, industriales con responsabilidad”.

En la rueda de prensa, también precisó que la cuarentena nunca tuvo como objetivo terminar con el virus, sino sólo controlar la cantidad de casos, “aplanar la curva” y ganar tiempo para tener preparado el sistema de salud.

“Hemos transformado nuestro Hospital de La Portada en uno de segundo a tercer nivel en cuestión días (…). Hemos preparado el Centro de Aislamiento departamental para los casos leves (…). Estamos adicionalmente en condiciones de habilitar el hospital de Cotahuma, un hospital exclusivo Covid, en caso de que La Portada tenga más de 80 pacientes”, informó el munícipe.

Para Revilla, tener éxito y ganar la batalla contra el coronavirus es tener el virus controlado y que no se desborde el sistema de salud. Así aseguro que los casos en la ciudad en la última semana se incrementaron en menos de uno por día y que por esa razón se puede “flexibilizar la cuarentena de manera responsable”.

Diferenció que “ganar (la batalla) no significa necesariamente tener cero casos sino tener el número de casos que nuestro sistema sanitario pueda soportar”.

Revilla comparó la apertura o flexibilización progresiva, a “una suerte de acordeón”, que ninguna decisión a tomarse hacia adelante será definitiva y la cuarentena puede volverse otra vez rígida.

En ese contexto reconoció que “en caso de flexibilizar la cuarentena es posible que aumente el número de casos”.

Agregó que se están trabajando protocolos para sectores como transporte y para los gremiales y que, apenas se incrementen estas medidas de bioseguridad, se estará en condiciones de flexibilizar la cuarentena.

Mencionó el ejemplo del transporte público: los minibuses deben tener la separación entre conductores pasajeros y los asientos señalizados; cuáles se usan y cuáles no, precisó.

Fuente: erbol.com.bo