Robert Blanco: «Clubes piden el reinicio del torneo»

Robert Blanco, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), informó que el próximo jueves se desarrollará el Consejo de la División Profesional con el fin de analizar el reinicio del torneo profesional, además de los temas de bioseguridad, pero también esperan el informe del titular federativo con referencia a las negociaciones con el técnico de la Verde, César Farías, y las reuniones con la primera autoridad del deporte boliviano, Milton Navarro.

«Los dirigentes de los clubes están esperando que se definan las fechas del reinicio del campeonato, que sería a puertas cerradas, pero todo estos detalles los vamos a analizar entre todos. El pedido unánime es que vuelva a jugarse el torneo», declaró Blanco, quien también lamentó que el día domingo «se haya filtrado el audio» de la reunión virtual que realizaron los dirigentes de 11 clubes (no fueron invitados The Strongest, Aurora ni Always Ready).

Blanco puntualizó que una de las propuestas de la dirigencia es que el torneo se reinicie en el mes de julio y que podría ser a puertas cerradas debido a la pandemia por el coronavirus. «Todo está sujeto a las determinaciones del Gobierno central, ya que hay restricciones no sólo para el fútbol, para todos los deportes, las actividades están paralizadas. Hay que analizar qué norte podemos dar a todo esto».

También explicó que hay pedidos de los directivos de los clubes para que Salinas dé a conocer los avances que tuvo con respecto al sueldo del cuerpo técnico de la selección nacional, además de las reuniones que tuvo con las autoridades del Ministerio de Deportes, en la ocasión conversaron del tema económico, impositivo, entre otros puntos.

Añadió que otro tema que preocupa a los directivos son los protocolos de seguridad para el reinicio del torneo, pues «el sostenimiento» será muy complicado, ya que prevén un gasto de 15 mil dólares por partido. «Para muchos clubes no es accesible, aún más cuando no habrá recursos porque se jugaría a puertas cerradas», dijo.