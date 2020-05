Saltan alarmas en el penal de Mocoví por 100 reos con problemas respiratorios

Más de 100 internos del penal de Mocoví, en Trinidad, se encuentran con problemas respiratorios y desde el inicio de la cuarentena el personal del Servicio Departamental de Salud (Sedes) no vista el recinto, denunció el delegado Pedro Melgar.

El domingo, uno de los internos más graves convulsionó por el estado febril en que se encontraba y el único médico del penal tuvo que improvisar para aislarlo en la panadería. Melgar lamentó que en el penal no tengan ni paracetamol para aliviar las dolencias de los internos en un centro penitenciario de extrema pobreza.

“Existe una gran preocupación de los internos por el tema del coronavirus, ya tenemos una epidemia al interior del penal, pero no sabemos qué es, no hay médicos especialistas y hasta el momento el Sedes no ha aparecido, tenemos miedo de que suceda lo mismo que está pasando en la cárcel de Palmasola” en Santa Cruz, señaló Melgar a ANF.

El penal de Mocoví de varones de Trinidad sirve de centro de reclusión para todo el departamento del Beni.

Actualmente hay más de 600 detenidos y con un hacinamiento cercano al 400 por ciento. De esta cantidad, más de 100 presentan escalofrío y fiebre y no reciben los cuidados básicos necesarios, denunció el delegado.

Exigió que el Sedes se presente en el lugar para que realice la fumigación del centro y habilite un lugar de aislamiento para sospechosos de Covid-19, que hasta el momento no existe.

“Este tiempo es el más crítico y los personeros del Sedes no se han aproximado; solamente está el médico del penal que hizo el aislamiento, pero nosotros necesitamos fumigación, desde que empezó la pandemia no ha venido ningún personero de la gobernación a fumigar, no ha venido nadie, y este sector es muy vulnerable porque la gente es de extrema pobreza”, apuntó.

Dijo que el Director del establecimiento pese a sus insistentes pedidos para implementar medidas preventivas de salubridad, no recibió ninguna respuesta. “Nadie, absolutamente nadie pudo darle respuesta a sus preguntas y a las necesidades que tenemos en el penal, por lo cual ni la misma policía tiene equipos de bioseguridad, y ese es el temor que tiene toda la población ahorita”, indicó.

Hasta el domingo, el departamento del Beni registró 314 casos positivos de coronavirus. La semana pasada el Colegio Médico de esa región pidió ayuda a las autoridades al haberse saturado el sistema de salud del departamento

Fuente: eldia.com.bo