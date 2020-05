Sedes en Trinidad: ‘Solo tenemos dos respiradores en Trinidad y no las 15 máquinas que dijeron’

eju.tv



“Estamos dando alma, vida y corazón para evitar que la población se nos muera, pero si no nos dan los equipos necesarios no podemos hacer casi nada”, lamentó Jorge Gómez, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Trinidad, en Beni, al aclarar que no cuentan con los 15 respiradores que se había dicho, sino con dos en la capital y otros dos en provincias.

Con la voz entrecortada, Gómez expresó su impotencia como autoridad para responder a las necesidades de los pacientes y dijo que este lunes el Sedes aprobará la norma necesaria para que la Gobernación declare zona de desastre a Beni, por el elevado número de casos de coronavirus.

“El director del hospital Germán Busch, con lágrimas en los ojos, nos dijo que no tienen las condiciones para trabajar. Estamos trabajando con dos máquinas, una que dio la presidenta (Jeanine Áñez) y otra que tenía el Germán Busch. En el centro Covid-19 hay capacidad para 40 camas, pero no hay máquinas respiradoras. Dos equipos fueron llevados a las provincias (…) Cuando yo asumí la dirección del Sedes solo habían 900 trajes de bioseguridad, nada más, hoy pudimos conseguir para los próximos cinco días, pero no podemos ir apagando el fuego cada cinco días, necesitamos activar los hospitales con todo lo que se requiere para la atención”, enfatizó en una conferencia de prensa.

Gómez adelantó que se han propuesto que en las próximas 24 horas se pongan en funcionamiento al menos 14 máquinas respiradoras en el hospital Germán Busch.

Otro drama es la cantidad de médicos contagiados con coronavirus, hasta la noche del sábado existían 32 médicos de baja. “Eso es entrar un zona de desastre”, lamentó.

