Senador Ortiz dice que Soliz “ya no tiene las condiciones” para seguir como presidente de YPFB

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, afirmó que Herland Soliz “ya no tiene las condiciones” para seguir siendo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ante los cuestionamientos por contratos millonarios sin licitación que por instrucción del Gobierno quedaron nulos.

“Con estos cuestionamientos el señor Soliz ya no tiene las condiciones para seguir desempeñando ese cargo”, dijo la autoridad en entrevista con Unitel, explicando que se solicitó una petición de informe sobre las tres denuncias que existen por compra de combustible, alimentos y seguros.

Ayer circuló una carta de renuncia que el actual titular presentó a la presidenta Jeanine Áñez, pero, horas más tarde, aseguró que no dimitió formalmente y que sigue desarrollando sus actividades al frente de la estatal petrolera.

“Nunca he compartido esa renuncia que después se retira. Lo sucedido ayer es una forma muy poco seria de actuar que no corresponde a la importancia de un cargo como es la presidencia de YPFB, me parece que incluso es una falta de respeto al Gobierno que lo ha nombrado”, deploró Ortiz.