The Economist menciona encuesta en la que Áñez ocupa el primer lugar

La revista británica The Economist, en el marco de una reciente crónica sobre la situación boliviana, menciona una encuesta de CiesMori en la que la presidenta Jeanine Añez ocupa el primer lugar, con el 25,9% de los votos, seguida por Luis Arce, que aparece con 24,1% y Carlos Mesa, con 19,6%.

El artículo, titulado “Bolivia necesita una elección, pero el Covid-19 lo hace difícil”, hace un repaso de la situación del país y agrega que “la oposición teme que la Presidenta interina esté usando la pandemia para consolidar su poder”.

La encuesta que cita The Economist, de la que hubo dudas en Bolivia sobre si era fidedigna o no, establece también que Luis Fernando Camacho se ubica en el cuarto lugar, con 5,2% de la intención de voto. Es seguido por Chi Hyun Chung y Jorge Quiroga, ambos con menos del 2,4%. Quienes no responden o no han definido su voto todavía representan el 21,1% del total.

La encuesta fue realizada antes de los escándalos de uso indebido de bienes del Estado, especialmente aviones de la FAB, que afectaron la credibilidad del Ejecutivo, y del decreto que restringía la libertad de expresión, posteriormente derogado ante una ola de críticas.

El sondeo, debido a las restricciones establecidas por la cuarentena, fue realizado vía telefónica y por ello tiene un alto margen de error, de alrededor del 8%. Fue realizada entre el 14 y 18 de abril y fueron entrevistadas 662 personas.

En otras preguntas, orientadas a conocer opiniones sobre de temas específicos, como cuál de los candidatos es mejor para “Crear nuevas oportunidades económicas”, “Luchar contra la corrupción”, “Pacificar Bolivia”, “Luchar contra el coronavirus” y “Se preocupa por los problemas de gente como Ud.”, Añez obtiene el primer lugar, siempre seguida de Arce y Mesa.

The Economist hace un repaso a algunas acciones autoritarias del gobierno y menciona que “tal comportamiento hace temer que Añez sustituya el gobierno autoritario de Morales con su propia versión conservadora».

Cita a Carlos Mesa, que dijo que “necesitamos pruebas de que, una vez superada la etapa más crítica de la pandemia, la intención del gobierno es terminar su mandato lo antes posible”.

