Un enemigo de Meghan y Harry, convertido en aliado: Rupert Murdoch será el editor de su biografía (de la que ya hay portada)

La esperada biografía de los duques de Sussex ya tiene título, portada y fecha de publicación. Según revelaban ayer tiendas como Amazon, será el próximo 11 de agosto cuando salga a la venta Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family -«Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna»-, el título que puede leerse en la portada del libro sobre una fotografía de la que fue la primera visita oficial de los duquesal condado de Sussex.

La descripción del libro que aparece en la ficha de Amazon confirma además la colaboración del príncipe Harry y Meghan con los periodistas autores, de quienes asegura que han tenido “un acceso único” a los duques y que han escrito la biografía con “la participación de aquellas personas más cercanas a la pareja”. Finding Freedom, asegura también la ficha de Amazon, “revelará detalles desconocidos de la vida en común de Harry y Meghan, disipando los rumores y falsedades que asedian a la pareja a ambos lados del océano”. Unas palabras que, en la medida en que muchos de «estos rumores y falsedades» tienen que ver con las diferencias que existirían entre el matrimonio y la familia real británica, han provocado que el palacio de Buckingham mire con preocupación la publicación del libro.