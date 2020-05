Un gen vinculado a la demencia duplica el riesgo de padecer una infección de covid-19 más grave

Las personas que presentan una mutación genética asociada con la demencia podrían tener el doble de probabilidades de padecer una infección más grave si enferman por covid-19, incluso en personas que no han desarrollado enfermedades derivadas de ese gen defectuoso, sugieren los autores de un artículo publicado este martes en la revista The Journals of Gerontology.

Científicos de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y de la Universidad de Connecticut (EE.UU.) estudiaron el ADN de miles de voluntarios con edades comprendidas entre los 48 y 86 años, y encontraron una mayor probabilidad de sufrir complicaciones por infección de coronavirus entre aquellas personas que portaban dos copias defectuosas del gen APOE (denominado e4e4), que en aquellas con una variante común del gen APOE (e3e3).

Para realizar el estudio se utilizaron datos del Biobanco del Reino Unido, establecido en 2006, que recoge información de 500.000 voluntarios. Los investigadores utilizaron los datos de 382.188 participantes con ascendencia europea, por lo que sus hallazgos solo se pueden aplicar a ese grupo.

Del muestreo total, 9.022 personas presentaban dos copias de la variante e4, lo que representa el 2,36 %, mientras que más de 223.000 tenían dos copias de la variante e3.

Según el estudio, una de cada 36 personas de ascendencia europea posee dos copias defectuosas del gen, lo que representa un riesgo de demencia de hasta 14 veces más que el segundo grupo.

