Urenda agradece el apoyo: «Sé que voy a salir adelante»

En un mensaje grabado, el secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, Óscar Urenda agradeció el apoyo y cariño de la gente tras conocerse que dio positivo a coronavirus

“Quiero llegar a todos ustedes para agradecerle la inmensa cantidad de mensajes de cariño, de apoyo. Quiero decirles a mis amigos cruceños, a mis amigos de este pueblo tan querido, que me siento bien. Me dio positivo por coronavirus pero no tengo síntomas, sé que voy a salir adelante”, dijo Urenda en un vídeo que subió a su cuenta de Facebook.

El secretario de Salud de la Gobernación de #SantaCruz @oscarurenda agradece las muestras de cariño tras conocerse su diagnóstico por #COVID__19. «Me dio positivo el coronavirus, pero no tengo sintomas, sé que voy a salir adelante».

Urenda agradeció también al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien también está aislado por sospecha de coronavirus, y a todos sus compañeros de la Gobernación y del Servicio Departamental de Salud (Sedes), con los que trabajó de manera muy cercana en la lucha contra la pandemia.

«Vamos a seguir adelante, estos días pasarán y volveremos a estar juntos para trabajar por la gente y sacarla de esta terrible enfermedad», apuntó.

Por su parte, Costas, mediante un mensaje en Facebook, manifestó su agradecimiento, admiración y cariño por Urenda y por el resto de sus colaboradores, que también se han contagiado del virus luchando contra la pandemia.

«Desearles a todos una pronta recuperación. Mi familia y yo nos encontramos bien de salud y de ánimo, y rezamos para que todas las familias que están sufriendo la enfermedad salgan adelante. ¡Esta batalla la vamos a ganar entre todos!», aseveró.

La presidenta Jeanine Áñez es otra de las autoridades que usó sus redes sociales para expresar todo su apoyo a Urenda y también le deseó una pronta recuperación. Asimismo, hizo llegar su solidaridad a Costas y otros funcionarios de la Gobernación en cuarentena.