Wilster busca renovar contratos

La dirigencia de Wilstermann iniciará entre esta semana y la siguiente las conversaciones con cinco jugadores y el director técnico Cristian Díaz, que finalizan sus contratos entre este mes y junio.

“Estamos trabajando, hablando con ellos para ver algunos temas para su continuidad, y también con el técnico”, aseguró Gróver Vargas, presidente del club Wilstermann.

El paraguayo Ismael Benegas, el argentino Esteban Orfano y el nacional Leonel Justiniano finalizan sus contratos con Wilstermann el 1 de junio. Entre tanto, el vínculo contractual entre el juvenil Sebastián Galindo y Wilstermann termina este 31 de mayo.

Todos ellos, en diferentes momentos, aseguraron a los medios que su intención es continuar en Wilstermann y que, si la dirigencia así lo quiere, están dispuestos a llegar a un buen acuerdo.

Otro jugador que finaliza su contrato este semestre es el brasileño Hugo Borges, quien termina su vínculo el 30 de junio. A diferencia de los otros cuatro jugadores, este caso es diferente, porque Borges llegó a Wilstermann para jugar sólo la Copa Libertadores y, debido a que sólo se jugaron dos partidos de la fase de grupos, no pudo demostrar sus habilidades.

Su retorno se complica un poco más, porque en el club aviador existen ocho extranjeros, dos de ellos habilitados sólo para la Copa. A ello se suma que el delantero nacional Gilbert Álvarez aprovechó muy bien este párate en el torneo, para recuperarse de la operación por la ruptura parcial (40%) del ligamento interno del tobillo derecho, en febrero.

Finalmente, el contrato del estratega de Wilstermann, Díaz, y su cuerpo técnico finalizará el 1 de junio.

“La verdad que nos interesa la continuidad del cuerpo técnico”, dijo Vargas, a tiempo de señalar que se contactarán con él argentino los próximos días, no sólo para tocar el tema de su continuidad, sino también sobre los porcentajes para los descuentos en los sueldos de marzo, abril y mayo. “Eso lo estoy hablando con el técnico. Aún no hay nada oficial, me imagino que la siguiente semana ya lo resolveremos, como lo hicimos con el resto del equipo”.

Díaz manifestó a algunos medios que espera continuar en Wilstermann, incluso habló de un proyecto que podría implicar un trabajo de cinco años, en el que, además de luchar por los objetivos del primer plantel, podría enfocarse en las divisiones menores, para buscar a los mejores jugadores y proyectarlos en la división profesional.

“JUGAREMOS DONDE DEBAMOS JUGAR”

Hoy, el Comité Ejecutivo de la Conmebol se reunirá para evaluar las alternativas que existen para la continuidad de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y el posible inicio de las Eliminatorias.

Una de las alternativas para la Copa Libertadores es jugar la fase de grupos en una sola sede neutral. Sobre esta posibilidad, el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, sostuvo que “jugaremos donde debamos jugar, no nos queda de otra. Debemos cumplir con los partidos”.

Hoy se podría conocer si septiembre continúa como posible fecha para el reinicio del fútbol internacional.

Wilstermann debe completar sus partidos de la fase de grupos de la Libertadores.