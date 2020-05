¡Ya no MAS los de siempre!

¡Ya no MAS vendidos!

¡Ya no MAS corruptos!

¡Ya no MAS cómplices!

¡Ya no MAS cobardes!

¡Bolivia no esta en venta, mis principios tampoco!

#TBT https://t.co/XVvH1kPJto

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram





Fuente: Luis Fernando Camacho por Luis Fernando Camacho