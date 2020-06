Abuso sexual, quemaduras de cigarrillo y duchas heladas: el bestial crimen de Sofía, la nena de 3 años torturada por su mamá y su padrastro

No fue lo único y no fue suficiente para los asesinos: la autopsia encontró quemaduras de cigarrillos, así como cortes en las plantas de los pies y manos . Otro dato aterrador por la fiscal fue que Sofía presentaba el desprendimiento casi total de una de sus orejas. “Hasta quisieron arrancársela, no una, sino dos veces”, dijo Calarco. Las lesiones en la zona genital determinaron la existencia de violaciones.