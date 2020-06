Alcalde de La Paz, Luis Revilla, se aísla porque la secretaria de salud del municipio dio positivo a Covid-19

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, decidió aislarse, debido a que la secretaria municipal de Salud, Verónica Hurtado, dio positivo a Covid-19. La autoridad local permanece en su domicilio, mientras se esperan las pruebas para ver si se contagió o no con el mal.

El burgomaestre, en entrevista con radio Fides, manifestó que cumplirá la cuarentena, a la espera de los resultados de la prueba a la que será sometido. Otros funcionarios también se realizan el examen.

“Estoy a la espera, vamos a coordinar con las autoridades respectivas y espero que mañana o pasado pueda realizarme la prueba. Yo no tengo ningún síntoma, no me he sentido mal, pero el protocolo exige que cualquier persona contagiada deba aislarse”, explicó la autoridad.

El secretario ejecutivo también está en cuarentena. Otros dos funcionarios de la Secretaria de Salud también se realizaron la prueba y salieron negativo. “Estamos esperando los resultados, queremos ver si hay otros contagios”, agregó Revilla.

Sostuvo que son cuatro personas que estuvieron en contacto con la funcionaria que dio positivo a coronavirus, quienes cumplirán el aislamiento preventivo hasta ver si adquirieron la enfermedad.

