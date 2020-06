Caída en la demanda de gas a Brasil afectará ingresos y planes de exploración en Bolivia

Ernesto Estremadoiro Flores

Luego de que YPFB confirmara que Petrobras reducirá los volúmenes de gas requeridos de Bolivia, expertos consultados advierten una drástica caída en los ingresos de las arcas del Estado y prevén que se posterguen proyectos de exploración. Indicaron que es necesario buscar nuevos mercados.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El lunes, mediante un comunicado prensa, la petrolera estatal informó que en el marco del contrato de compra-venta de gas natural (GSA) suscrito con Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) y en virtud a la emergencia mundial por coronavirus, aprobó la fuerza mayor invocada y respaldada por Petrobras a causa de esta pandemia.

El expresidente de la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia y Energía (CHBE), Carlos Delius, señaló que si Petrobras invoca fuerza mayor, es porque la demanda de gas está fuera de su control y voluntad.

El especialista sostuvo que si las autoridades no se enfocan en estos dos contratos se va a profundizar la crisis y agregó que, tanto el Ministerio de Hidrocarburos como la estatal YPFB, tienen que buscar la forma de preservar los mercados para el gas de exportación.

En esa línea, el especialista en hidrocarburos, Bernardo Prado, sostuvo que el impacto de la menor demanda se traducirá en precios bajos y menores ingresos. Calculó que el país recibirá este año cerca de $us 1.000 millones por las exportaciones de gas, que no es un monto significativo con relación a los $us 5.500 millones que recibió, en promedio, en los últimos 14 años.

Los expertos sugieren que se debe definir cuál será el rol del gas en la economía del país, porque dejó de ser la columna vertebral, y no se están analizando qué alternativas existen para reemplazarlo.

Insistió en que se debe buscar nuevos mercados externos, como el norte de Chile, Perú, Paraguay o Uruguay.

Delius agregó que la pandemia visibilizó más los problemas que tiene el sector con sus mercados. Afirmó que desde hace dos años el país tiene problemas para cumplir con las nominaciones (demandas) de Argentina y Brasil.

El especialista en energías, Francesco Zaratti, sostuvo que al caer los volúmenes enviados a Brasil se hace prácticamente imposible ejecutar algún proyecto de exploración, que, según él, son necesarios para reactivar el sector.

En este sentido, es importante que YPFB negocie con Petrobras la forma de mitigar el impacto generado por la caída de la demanda de gas.

Desde la petrolera estatal indicaron que la nueva realidad, “afecta la actual obligación contractual de Petrobras (comprometido a comprar 14 millones de metros cúbicos de gas natural por día).No obstante, YPFB revela que ambas partes están realizando las mejores gestiones para alcanzar los niveles de compra y venta contractuales.

Fuente: El Deber