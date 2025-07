La Paz: Pese a las bajas temperaturas, pacientes duermen en el piso y hacen filas en el Hospital de Clínicas

La atención en el Hospital de Clínicas de La Paz se complica nuevamente por la falta de camas en la Unidad de Emergencias. En horas pasadas varios pacientes no encontraron espacio y se quedaron en el piso, denunciaron los pacientes .

“No hay camas desde el domingo, tengo que hacerle dormir en el piso. Ayer no lo he podido bajar porque estaba saturado”, señaló un hombre que cuidaba a su hijo que fue víctima de un atraco.La situación es compleja.

Otra persona se quejó de que su esposa tuvo que quedarse en el piso luego de someterse a una diálisis.

“Ha salido de diálisis y así está botada en el piso, ahí le van a hacer pasar la noche en esa grada”, se quejó.

Las dos familias aseguran que están afiliadas al Seguro Único de Salud (SUS), pero deben financiar los medicamentos y otros gastos.

Fichas

Aunque las fichas ahora se gestionan de forma virtual, las filas en horas de la madrugada no han desaparecido.

De hecho, hay algunas personas que no se enteraron de ese mecanismo y siguen “durmiendo” en puertas del centro de salud para ser los primeros, principalmente del área rural.

“Hay gente que sigue durmiendo acá porque no está informada, no hay una nota que diga que se tiene que sacar un ticket”, comentó una de las personas que estaba en la fila.