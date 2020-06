Descontrol en vías de Quillacollo, tras flexibilización para el transporte y comercio

A un día de flexibilizar las restricciones para la circulación del transporte público se notó un caos en el casco viejo de Quillacollo, pese a el municipio continúa catalogado como zona de alto riesgo de la pandemia del coronavirus.

En recorrido por inmediaciones de la plaza Bolívar se constató que los transportistas no cumplen el Decreto Municipal No. 016/2020 que establece salidas por terminación de placas pares e impares ni las medidas de bioseguridad.

De la misma forma se verificó que miles de comerciantes ambulantes se apostaron en diferentes vías sin respetar la distancia social de un metro y medio entre puestos.

«Esto es un desastre, lamentamos la irresponsabilidad de algunas personas. No se está respetando lo establecido en Ley No. 399 que aprobó el Concejo sobre la atención en centros de abasto. Hemos prohibido los mercados y los asentamientos de ambulantes para reducir los riesgos de contagio pero no se está cumpliendo», señaló la concejala Aydeé Mamani.

La legisladora dijo que en una inspección evidenció que existe gran cantidad de personas en la calles sin barbijo y adelantó que si es necesario volverán a sesionar para recomendar el encapsulamiento de distritos o barrios donde no se acaten las disposiciones.

Gran parte de las actividades económicas abrieron hoy sus puertas generando aglomeraciones.

Quillacollo suma 105 casos positivos de Covid-19, de los cuales 15 se recuperaron y hay cuatro fallecidos, según el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes).