Dirigente del Chapare desafía a Murillo: «por qué no se enfrenta a puño limpio»

El ejecutivo de la Federación Yungas-Chapare, David Veizaga, arremetió contra el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por sus declaraciones respecto al Trópico de Cochabamba, por lo cual incluso desafió a la autoridad a que, si busca pelea, debería enfrentarse a “puño limpio”.

“Si tanto (Murillo) quiere buscar pelea, pues hasta podemos decir por qué no se enfrenta a puño limpio, porque ya es demasiado tanto amedrentamiento. Hasta yo tengo mi abuelo que ha ido al cuartel y ha salido cabo y le puede hacer frente. Que no se oculte detrás de las cámaras, que no se oculte detrás de los policías y militares”, manifestó Veizaga, según reporte de radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

La molestia del sector con Murillo surgió porque el Ministro planteó encapsular al Chapare por el aumento de casos de Covid. La autoridad acusó a dirigentes de provocar movilizaciones que resultaron en aglomeración de personas, en sectores que ahora han registrado positivos por el virus.

El dirigente sostuvo que están muy molestos con el Ministro de Gobierno, porque considera que ejerce amedrentamiento, pero no ha ayudado en tema de salud ni en equipamiento de bioseguridad para al Trópico de Cochabamba.

Pidió que, si la autoridad ofrece ayuda, debe realizarse a través del Servicio Departamental de Salud, pero sin amedrentamiento.

Recalcó que el Ministro genera la molestia y hace “renegar al pueblo boliviano”, sin embargo, aseguró que el Trópico de Cochabamba no le tiene miedo.

El ejecutivo de Yungas-Chapare, al igual que otras regiones del Trópico, indicó que se ha optado por un “autoencapsulamiento”. Aclaró que no se trata de un bloqueo, pero sólo se permitirá el paso de ambulancias.

“Recomendamos a la población que los que viven en Trópico que se queden en casa en el Trópico y los que viven en Cochabamba que se queden en Cochabamba”, agregó.

Fuente: erbol.com.bo