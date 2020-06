Envían a San Pedro y Obrajes a tres exfuncionarios de Impuestos Nacionales

El Abogado de la ex Jefa del departamento Jurídico de Impuestos Nacionales Distrito # 1 de La Paz, María Yolanda Vargas, Wilfredo Alarcón, informó que tras 9 horas de audiencia de medidas cautelares por el caso de presuntos hechos de corrupción por prescripción en negociados de pagos impositivos en Impuestos Nacionales Distrital #1 mediante un bufette de abogados, la justicia determinó detención preventiva en el penal de San Pedro para el ex gerente de Impuestos Nacionales Distrital # 1 Jorge Ledezma, para Roy Mancilla exsupervisor técnico y para la ex jefe del Departamento Jurídico María Yolanda Vargas en el penal de Mujeres de Obrajes.

La defensa de Vargas apeló la decisión de la justicia.

Fuente: RED Gigavision

