Evo echa gasolina a la crisis, ven que busca ser “imprescindible ”

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Las declaraciones del expresidente Evo Morales sobre el coronavirus en el Chapare y sus dichos sobre que hubiera tenido la batuta en la definición de la nueva fecha de los comicios apuntan a agravar las crisis sanitaria y política, además de que con sus expresiones, el exmandatario busca mostrarse como una figura “imprescindible” en el MAS con el fin de volver al poder, según analistas políticos.

“El señor Evo Morales está demostrando un síndrome de abstinencia de poder”, afirmó el analista político Carlos Cordero, quien sostuvo que después de 20 años se realizarán elecciones generales sin la participación del expresidente, que solicitó refugio en Argentina.

“Sus declaraciones en el tema electoral tienen el objetivo de cuestionar las decisiones gubernamentales, de generar inestabilidad, intentar victimizarse y todo tiene un fin electoral. Su gran objetivo es y lo ha dicho: seguir haciendo política, volver a Bolivia y volver al poder”, agregó Cordero.

El analista político Paúl Coca señala que el rol de Morales en el MAS era el de un “articulador” de varias organizaciones sociales. Entonces, lo que busca a través de las redes y medios de comunicación -subrayó el experto- es mantenerse vigente y volver a ser el eje central del MAS.

“El MAS es un partido que siempre ha estado presente en el escenario político, en las urnas y en las calles. Entonces, Evo Morales sabe muy bien que tiene que sacar a su gente a protestar, a expresar ese sentimiento de lucha. Por eso está incitando a su gente en el Chapare a que se rebele contra el encapsulamiento”, afirmó Coca.

Sus dichos polémicos

En los últimos días, dos declaraciones de Morales generaron polémica en la palestra nacional. La primera, referida a la concertación a la que arribó el TSE con la mayoría de los partidos para definir la nueva fecha de elecciones. “Negociamos y acordamos, y ahora las elecciones están garantizadas para el 6 de septiembre”, dijo Morales. Su afirmación fue reforzada por el candidato Luis Arce, quien aseguró que el MAS, al ser la primera fuerza política del país, logró acordar con el TSE la nueva fecha de elecciones.

Sobre el alarmante incremento de casos de coronavirus en el Chapare, bastión del expresidente, Morales acusó al Gobierno de enviar a esa región soldados infectados para contagiar. “Se ve como si estarían sembrando coronavirus en el trópico”, expresó el exmandatario.

Sus palabras causaron una serie de reacciones de los líderes políticos, quienes le hicieron duras críticas.

“En la Argentina hay muchos psiquiatras de gran nivel y él debería conseguirse uno. Cómo va a decir semejante barbaridad, es una ofensa a los militares, a los policías, al Gobierno. Es el colmo. Yo creo que él hubiese sido capaz de hacer eso”, protestó Luis Eduardo Siles, jefe del MNR.

El vocero de la alianza Juntos José Luis Bedregal afirmó que Morales muestra su nivel de desesperación y recordó que hace unos meses instruía a sus bases a movilizarse y bloquear contra el Gobierno.

“Avergüenza más que este señor no tenga sangre en la cara y se atreva a decir estas cosas que están tiradas de los pelos. No se puede pensar siquiera que sus palabras son medianamente serias como correspondería a un exjefe de Estado”, manifestó Bedregal.

Sobre la supuesta negociación directa de Morales con el TSE, los políticos y representantes de las alianzas Libre 21 y Comunidad Ciudadana (CC) coincidieron por separado en que el proceso de acercamiento del TSE con los actores políticos fue una iniciativa de Órgano Electoral, en la que todos participaron de manera equitativa.

“No ha habido ninguna negociación o acuerdo bilateral. Ha sido una propuesta, una recomendación que ha hecho el TSE y lo ha consultado de manera paralela con todas las organizaciones políticas, y de todas las organizaciones políticas todos han aceptado, menos Creemos que ha hecho conocer de manera pública”, sostuvo Carlos Alarcón, en representación de CC.

Luis Vásquez, representante de Libre 21, coincidió con esa postura al afirmar que el acuerdo sobre una nueva fecha de elecciones fue un consenso al que llegaron los actores políticos, y que la postura del MAS desde antes de esa decisión fue contraria a los planteamientos del TSE.

Consultado sobre si el presidente del TSE Salvador Romero en su acercamiento con los candidatos hizo referencia a que la nueva fecha fue un supuesto acuerdo previo con Morales, Vásquez respondió: “En ningún momento nos confirmó eso. Lo único que dijo es que estaba viendo la posibilidad de postergar la fecha de la elección y lo que él (Salvador Romero) veía era la posibilidad de postergarla hasta septiembre”.

En todo caso, tanto analistas como líderes políticos demandan al presidente del TSE que se pronuncie para aclarar este asunto. “El Tribunal Electoral no salió a desmentir las declaraciones de Evo Morales. El Tribunal tendría que desmentir, caso contrario, su silencio hace suponer que Evo Morales está detrás de ese acuerdo político”, sostuvo Coca.

Respecto a la concertación de la fecha de los comicios, el diputado Édgar Montaño, del MAS, subrayó que Morales es el jefe de campaña del partido azul. “En ese rol, Evo Morales, con toda seguridad y con todo derecho, puede definir algunas estrategias para llevar adelante las elecciones”, afirmó.

Sobre las acusaciones del expresidente en el tema sanitario, Montaño respaldó ese criterio al afirmar que no es la primera vez que se habla del asunto y que muchas autoridades regionales alertaron del movimiento de tropas militares o policiales que serían las que transportan el virus.

“Muchas autoridades y alcaldes lo han dicho y no solamente nuestro jefe de campaña: ‘que no muevan a los hermanos policías, que no los muevan porque los conocen y que posiblemente un movimiento de éstos pueda generar el ingreso al municipio de enfermedades como es el coronavirus’. Lo dijeron”, aseguró Montaño.