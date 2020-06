FBF anuncia que los derechos de Tv se venderán a través de una licitación

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) a través de una misiva enviada al presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, le informó que el proceso de venta de los derechos de televisión del fútbol boliviano será mediante una licitación y lo invita a presentarse en la misma.

“La contratación se realizará por Licitación Nacional e Internacional a la que usted podrá someterse de acuerdo a los alcances de los términos de referencia”, señala carta firmada por César Salinas, presidente de la FBF.

Esta mañana Claure hizo la presentación de su propuesta a través de una conferencia virtual, a la que fueron invitados no solo los 14 clubes, sino también el Comité Ejecutivo de la FBF y a las Asociaciones. La FBF no fue parte de esta conferencia. En la misiva también explica que solo la presidencia de la FBF puede convocar al Comité Ejecutivo.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

En la conferencia Claure explicó que su idea no es ingresar a una licitación, sino que plantea que los clubes se asocien y creen la empresa “Unidos por el fútbol”, que será la que se encargue de comercializar los derechos de televisión, que tendría un ingreso mínimo por año de $us 10 millones para la División Profesional y $us 400 para las asociaciones.

En la carta la FBF vuelve a solicitar a Claure que presente su propuesta formalmente con los detalles económicos, técnicos y jurídicos “sobre la cesión de los derechos audiovisuales de emisión, trasmisión, retransmisión, difusión y reproducción televisiva de los partidos organizados por la FBF”, para que el Comité Ejecutivo pueda analizarlos.

Claure anunció que enviará su propuesta y el resumen de su conferencia a la FBF.