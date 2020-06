Gobernación de Cochabamba desmiente amenazas y dice que no hubo “coordinación” con Misicuni

En respuesta a las denuncias del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y del comandante de la guarnición de Cochabamba, Alfredo Cuéllar de haber sido exigidos por la Gobernación de abandonar las instalaciones de Misicuni, el secretario General del Gobierno Autónomo Departamental, Fanor Alvarado, indicó que “en ningún momento se amenazó a efectivos de la fuerza del orden y manifestó que tampoco es justo que entren en silencio a cualquier lugar”.

No confirmó ni negó que se les haya dado un plazo hasta el mediodía de hoy de abandonar la planta, como dijo minutos antes el ministro Murillo,quien realizó conferencia de prensa ante los medios.

“Viene una división de militares y los pobladores se han sentido susceptibles y me informan de lo que está pasando. Dicen que la Gobernación ha mandado, no tenemos información. Después, me contacté con el presidente de Misicuni y me indicó que están haciendo un entrenamiento. Están pateando oxígeno, no hay coordinación con el gobierno central. No es culpa de la Gobernación, es culpa de ellos”, declaró Alvarado.

Mostró un documento en el que autoridades de la central Misicuni piden el desalojamiento de los militares por “correr el riesgo de contagio de COVID” y por no “informar a los lugareños”.

Fuente: Red Uno, Opinión